Face à Giannis Antetokounmpo, l’Italie veut être à la hauteur

Il va sans dire que c’est l’affiche majeure de la phase de poules du Groupe C : après une première victoire pour leur entrée en lice face à l’Estonie et la Croatie, respectivement, l’Italie et la Grèce vont croiser le fer, ce soir à 21h, pour un enjeu majeur : la première place provisoire de leur groupe.

Sur le papier, la Grèce a peut-être un meilleur momentum avant d’aborder cette deuxième rencontre, car elle a affronté un meilleur adversaire que l’Italie. Le match entre la Grèce et la Croatie s’est en effet décidé dans le « money-time », avec Giannis Antetokounmpo décisif sur les dernières actions.

Les joueurs italiens l’ont bien compris : ils devront être prêts à hausser leur niveau de jeu, face au joueur le plus dominant sur la planète.

« On va tout essayer [pour diminuer son impact]. C’est un joueur immense, et c’est véritablement un honneur de jouer contre lui, et d’essayer de lui compliquer la vie durant cette rencontre » a ainsi déclaré Luigi Datome, ce vendredi en zone mixte.

Mais si le « Greek Freak » est assurément la plaque tournante de la sélection grecque, l’Italie n’en oublie pas pour autant la qualité du casting autour de lui.

« La Grèce, c’est juste une bonne équipe en fait. Ils ont beaucoup de grands joueurs, comme Kostas Sloukas, Kostas Papanikolaou, Ioannis Papapetrou ou Tyler Dorsey, qui a cartonné contre la Croatie. Donc on doit jouer le match parfait face à eux, on ne pas ralentir notre cadence » a ainsi déclaré Achille Polonara.

En tout cas, on peut compter sur l’Italie pour jouer avec un supplément d’âme : les joueurs se donneront à fond pour Danilo Gallinari, gravement blessé au genou il y a quelques jours.

« C’est une grosse perte pour nous, donc on veut tous redoubler d’efforts. Il était un de nos leaders et de nos meilleurs joueurs. Je suis attristé par son absence » a ainsi conclu Achille Polonara.