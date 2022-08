Mike James s’explique sur ses critiques sur le jeu de Stephen Curry

Mike James reconnaît lui-même qu’il n’a pas toujours la langue dans sa poche. « Je pense avoir dit beaucoup de choses controversées en général parce que je suis en dehors des sentiers battus. Mais pour je ne sais quelle raison, à chaque fois que je mentionne Steph Curry, tout le monde se déchaîne et imagine que je ne l’aime pas », juge le joueur de Monaco.

Celui-ci s’est fait remarquer, début août sur le podcast Players Choice, au moment de citer son top 5 NBA actuel. Kevin Durant, dont il est réputé très proche (les deux hommes se sont entraînés ensemble cet été), LeBron James, Joel Embiid et Giannis Antetokounmpo sont cités, de même que Luka Doncic après hésitation.

Stephen Curry ? « Sa façon de jouer est… parfois un peu unidimensionnelle. Il n’est pas souvent le porteur de balle principal, et pour un meneur de jeu, cela me gêne. Mais il marque dans le jeu sans ballon, c’est une superstar. Donc à ce stade, choisir un top 5, c’est tirer à la courte paille. On pinaille un peu. »

Il ajoutait : « Je pense que les cinq autres peuvent faire ce qu’ils veulent dans n’importe quelle équipe du monde actuellement. Je ne sais pas si c’est le cas pour Steph. C’est un peu flou avec lui. Si vous le mettez à Minnesota, il cartonnerait toujours, mais je ne sais pas si ce serait pareil. »

Stephen Curry préfère en rire

Plus que son Top 5, l’emploi du seul qualificatif « unidimensionnel » avait provoqué son lot de réactions sur la toile. Et était même retombé jusqu’aux oreilles du joueur des Warriors. Il en avait rigolé lors de son camp annuel, au moment d’être interrogé sur de potentiels un contre un entre des jeunes et lui : « (Ça s’annonce) très mal pour eux. Très très mal, même si je suis un joueur unidimensionnel… (clin d’œil puis rire aux éclats) Désolé, je suis tellement mesquin. Mais j’adore cette phrase, je vais la garder. »

Deux semaines après cette séquence, Mike James a cherché à clarifier son propos. « Je crois qu’il est incroyable. Pour être honnête, il a transformé le basket. Il y a sept ans, tout le monde s’est mis à tirer à 3-points et à pratiquer le ‘small ball’. Pas seulement en raison de lui. Genre 75% liés à lui et les 25% restants aux Warriors. Je n’ai pas de problème avec lui », assure l’ancien joueur des Suns, Pelicans et Nets.

Début août, dans la foulée de son passage sur le podcast, il avait expliqué sur Twitter ne pas se souvenir « avoir dit qu’il était unidimensionnel. J’ai dit quelque chose genre ‘la façon dont il s’en sort parfois peut être unidimensionnelle’. C’est comme si je disais ‘Elle n’est pas toujours jolie avec les cheveux attachés’, et que tout le monde disait ‘Oh, il l’a trouve moche’. »

Voilà pour la clarification qui ne devrait pas connaître de suite sur les parquets NBA puisque le meneur a prolongé son aventure à Monaco.