Utah ne pense pas pouvoir conserver Donovan Mitchell à long terme

Après le trade de Rudy Gobert aux Wolves, le Jazz va peut-être reconstruire du sol au plafond, et Donovan Mitchell a de grandes chances de quitter Salt Lake City… si Utah obtient la contrepartie souhaitée.

D’après le Salt Lake Tribune, le club aurait aimé conserver l’arrière, de nombreuses concessions lui ayant d’ailleurs été accordées ces derniers temps, mais le « sentiment général » est qu’il veut toutefois partir au plus vite.

Donovan Mitchell n’entre pourtant que dans la deuxième année de sa prolongation de contrat de 163 millions de dollars sur cinq ans, mais sa dernière saison est en « player option », et il peut donc tester le marché en 2025. Du côté d’Utah, on semble de plus en plus certain que l’arrière partira dès qu’il en aura l’occasion, et c’est pour ça que le club cherche déjà à l’échanger, afin d’éviter des prochaines saisons sous tension.

Originaire de New York, où il passe la majeure partie de ses étés, Donovan Mitchell aimerait rejoindre un gros marché, qui lui offrirait plus d’exposition et d’opportunités auprès des sponsors. Les Knicks seraient donc le point de chute idéal, mais la piste est pour l’instant bouchée tant les exigences du Jazz sont élevées.

Selon le Salt Lake Tribune, Miami serait aussi, et sans surprise, une destination de choix pour Donovan Mitchell.