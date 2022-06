All-Star Game : Adam Silver encourage la candidature de Boston

« Je ne sais pas si vous le saviez, mais les deux premiers All-Star Game au début des années 50 ont été joués à Boston. » Comme le rappelle Adam Silver, le Boston Garden a été le théâtre des deux premiers matches de étoiles de l’histoire de la ligue, en 1951 puis 1952.

La capitale du Massachusetts a accueilli de nouveau l’événement en 1957 puis 1964 mais… plus depuis ! « On doit y retourner. Je sais que c’est quelque chose qui tient à cœur à Wyc (Grousbeck), Steve (Pagliuca) et les propriétaires de la franchise », poursuit le grand patron de la ligue à propos de cette absence de près de 60 ans.

« Je peux dire que, en tant que fan et commissionner, on aime faire le tour de la ligue, voir différents marchés. Boston est l’une de ces grandes villes de sport. Je sais que les gens aimeraient y être présents. Ils sont donc concentrés là-dessus, je sais que nous aimerions y retourner pour un All-Star Game », affiche le dirigeant.

Une volonté de récupérer l’événement affichée par la franchise elle-même et dont il a été question en février. « J’encourage la candidature de Boston, c’est une ville merveilleuse. De toute évidence, nous y serons bientôt », avait déjà livré Adam Silver en amont de la finale opposant les Celtics aux Warriors.

Alors que Salt Lake City et Indianapolis vont accueillir les deux prochaines éditions, il s’était par ailleurs arrêté sur un certain désintérêt, « il y a peut-être plus de dix ans », des villes à vouloir accueillir ce rendez-vous annuel. Désormais, le responsable a une « longue liste » de villes NBA qui aimeraient avoir le All-Star week-end. Un événement dont les retombées financières peuvent profiter à toute une région, comme en témoigne l’Ohio.