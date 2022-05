Pour Steph Curry, les Warriors jouent leur meilleur basket de la saison

Les Warriors d’aujourd’hui ne sont peut-être plus ceux d’il y a quelques années. Ils sont malgré tout aux portes d’une nouvelle finale NBA. Une victoire la nuit prochaine à Dallas serait ainsi synonyme de « sweep » mais également d’une sixième qualification en huit ans pour la plus haute scène.

Avant les Mavs, les Californiens ont repoussé des Nuggets diminués (4-1) puis écarté des Grizzlies fougueux mais encore jeunes (4-2). En compilant leur victoire lors du Game 6 face à ces derniers et les trois premières victoires face aux Texans, les Warriors surfent en tout cas sur une série de quatre victoires de suite. Seules trois équipes en ont fait autant dans ces playoffs (Suns, Heat et Celtics).

Autant d’indicateurs qui font dire à Stephen Curry que, « assurément », cette équipe joue son meilleur basket à l’heure actuelle. « Parce que c’est évidemment magnifié par le contexte. Vous pouvez regarder d’autres périodes où on a probablement mieux joué offensivement et défensivement par intermittence. Mais compiler tout ça pour que cela mène à des victoires à ce stade, c’est vraiment tout ce qui compte », développe le meneur.

Ce dernier fait ici référence au début de saison régulière canon de son équipe (ainsi que sur le plan personnel). On rappelle que les Warriors ont remporté 18 de leurs 20 premiers matches. À l’approche du All-Star Break, ils disposaient encore d’un excellent bilan (41 victoires – 13 défaites) avant de ralentir le tempo en raison de plusieurs pépins physiques. Ce début de saison semble évidemment lointain par rapport aux enjeux actuels.

L’art de conclure une série

Les Californiens doivent toutefois se méfier d’un sentiment d’euphorie à l’approche d’une nouvelle potentielle finale.

À deux reprises dans ces playoffs, ils ont en effet grillé une cartouche au moment de conclure une série : Game 4 perdu à Denver, puis Game 5 perdu (très, très largement) à Memphis. Dans les deux cas, les Warriors ont assuré leur qualification lors de la rencontre suivante, à domicile.

« À Denver, on a été brouillon en première mi-temps », rappelle Stephen Curry. « On s’est éparpillés, ce qui leur a permis de reprendre vie, en plus du fait qu’ils jouaient bien. Et cela a permis à leur public d’entrer dans le jeu. À Memphis, on a été dépassés par les événements dès le début et on n’a pas bien réagi jusqu’au sixième match. Il faut en tirer les leçons et comprendre qu’il est extrêmement difficile de battre une équipe, surtout à l’extérieur. »

Steve Kerr pense aussi que ses Warriors ont été « négligents » à Denver tandis que Memphis les « a tout simplement détruits » lors du Game 5.

« Je pense que nos gars se sont améliorés et ont beaucoup appris pendant ces playoffs. Je m’attends à ce qu’on ait appris de ces deux matchs perdus et qu’on fournisse un effort avec plus de concentration. »