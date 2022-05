Stephen Silas fier de voir ses Rockets déjà à l’entraînement

« Gagner, ce n’est pas facile, mais on a un groupe très jeune, talentueux et excitant », qualifiait Rafael Stone, le GM des Rockets, il y a un mois au moment de tirer le bilan de la saison des Rockets. Un groupe également volontaire et qui a visiblement soif de progrès. Yahoo! Sports rapporte en effet que la plupart des jeunes de l’équipe sont restés en ville pour bosser leur jeu et déjà préparer la saison prochaine.

« On a un groupe de gars en ville, ce qui est génial », se réjouit Stephen Silas à l’occasion d’un événement caritatif de l’équipe au Moody Community Center, en présence de Jalen Green et Josh Christopher notamment. Ils travaillent tous individuellement à la salle de musculation et se préparent pour la saison prochaine (alors que) cette saison n’est pas encore terminée. »

C’est effectivement un bon signal envoyé de la part d’une jeune équipe, qui tentera de faire mieux que cette saison terminée avec le pire bilan de la ligue à 20 victoires – 62 défaites. Soit toutefois avec un pourcentage de victoires légèrement supérieur à celui de la saison passée (17 victoires – 55 défaites).

« Voir les gars ici au début du mois de mai, même si on aimerait jouer en ce moment, (montre que) on se prépare à devenir l’une de ces équipes (de playoffs). C’est donc super important pour nos gars d’être ici aujourd’hui, cela témoigne de leur engagement et du type de joueurs qu’ils sont », juge le coach, qui garde la confiance de ses dirigeants malgré les défaites.

Avec Jae’Sean Tate et KJ Martin attendus la semaine prochaine, Stephen Silas devrait se retrouver avec au moins 11 joueurs de l’effectif en train de bosser.

« Cela signifie énormément pour moi mais cela dit beaucoup de qui ils sont. Je délivre le message et j’essaie de le faire d’une manière qui a du sens. J’essaie de souligner les choses sur lesquelles ils doivent travailler et aussi de souligner les choses sur lesquelles ils ont bien travaillé cette saison. C’est leur heure, donc cela montre de quoi nos joueurs sont faits, qui ils sont et qui ils veulent être. Ils regardent aussi les matchs et ils voient qu’ils doivent s’améliorer », termine le coach en pensant sans doute aux progrès défensifs attendus, son équipe ayant terminée à la dernière place dans ce secteur.