Malgré le « sweep », Steve Nash se voit rester aux Nets

En octobre dernier, les GM de la ligue misaient à 72% sur le titre des Nets, devant les Lakers (17%). Une saison plus tard, ces derniers n’ont même pas fait les playoffs et ont remercié Frank Vogel. Les favoris de l’époque, eux, viennent d’être balayés dès le premier tour par les Celtics mais, selon Marc Stein, Steve Nash ne devrait pas prendre la porte.

Après cette série perdue, on pourrait par exemple reprocher au technicien des Nets de ne pas avoir fait les ajustements face à la défense des Celtics, pour libérer ses stars Kevin Durant et Kyrie Irving, ou de trouver des réponses pour moins subir dans le secteur intérieur.

En revanche, dans le tableau d’ensemble de la saison, l’ancien meneur de jeu a été confronté à nombre de facteurs indépendants de son fait : blessure de Kevin Durant, refus de vaccination de Kyrie Irving, demande de transfert de James Harden… Sans oublier les quarantaines liées au Covid auxquelles tous les acteurs ont été confrontés.

Interrogé sur son avenir à la fin de sa dernière conférence de presse d’après match, le coach, qui a déjà reçu le soutien de Kevin Durant, assure vouloir poursuivre le travail entamé avec la franchise new-yorkaise, dans cet « excellent environnement de travail ».

« Ben Simmons et Joe Harris vont nous donner un grand coup de pouce et on verra comment le reste de l’effectif va se compléter, mais on devrait être enthousiastes par rapport à ça. Récupérer de deux de vos quatre meilleurs joueurs, deux gars qui ont de la taille, l’un All-Star et l’autre l’un des meilleurs shooteurs de la ligue, va nous donner un réel élan », se projette déjà Steve Nash.

Ce dernier considère que le retour de ses deux éléments devrait permettre aux autres de revenir à « leurs positions naturelles » où ils n’auront plus à défendre sur des joueurs de plus grande taille. C’est ce qui s’est vu dans cette série contre les Celtics où la triplette Marcus Smart – Jaylen Brown – Jayson Tatum a dominé physiquement le trio Kyrie Irving – Seth Curry – Bruce Brown.

Le coach des Nets laisse par ailleurs entendre qu’il espère pouvoir conserver son staff actuel à Brooklyn alors que le nom de son assistant, Steve Clifford, a été évoqué du côté des Kings. « On verra si quelqu’un a une opportunité de devenir entraîneur principal. J’ai vraiment apprécié travailler avec mon équipe. Ils ont été incroyables pour rester unis cette année », termine Steve Nash.