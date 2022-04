Jason Kidd : « On s’est donné une chance de gagner sans Luka »

Capter 19 rebonds de moins que son adversaire, shooter à seulement 38% de réussite et rester malgré tout dans le match jusqu’au bout. C’est une forme de prouesse que les Mavs ont réalisé en ouverture de leur série face au Jazz. Qui plus est, en étant privés de leur meilleur joueur, Luka Doncic.

Sans ce dernier, Dallas a logiquement souffert en attaque avec seulement 93 points inscrits. C’était seulement la 11e fois cette saison que les Mavs n’atteignaient pas la barre des 95 points marqués.

Après la rencontre, Jason Kidd estime que son équipe peut faire mieux pour générer de bons tirs sans son créateur en chef. « C’est un secteur dont on va parler demain parce que beaucoup de tirs ouverts nous attendent. On doit juste être un peu plus patients. On a eu de bons tirs sur la fin, que l’on rentre en temps normal », affiche le technicien dont la formation n’a généré que 17 passes décisives. Mais avec 29 tirs convertis, le ratio n’est pas si catastrophique (15 passes pour 36 tirs rentrés côté Jazz).

Malgré ces difficultés offensives, le coach texan retient surtout que leur défense, à l’exception de cette bataille au rebond largement perdue (53 à 34 en faveur du Jazz), a été au niveau. « Dans l’ensemble, je trouve qu’on a ralenti le jeu et on s’est donné une chance de gagner sans Luka. C’est le signe d’une bonne équipe. »

L’éruption de Donovan Mitchell dans le troisième quart-temps avec ses 19 points ? « C’étaient beaucoup de tirs à deux points. Quand vous regardez leurs points forts, ils shootent à 3-points. Les paniers à deux points peuvent vous aider à gagner dans cette ligue. Mais ils shootent à 3-points et ils ont la meilleure attaque de la ligue. En voyant ce qu’on a fait en défense sans Luka, j’estime que le plan de jeu était très bon. »

Protéger la ligne à 3-points

Comme l’indique Jason Kidd, la consigne est claire en défense : ne pas se faire avoir sur les passes lobées et protéger la ligne à 3-points.

Avec 14.5 paniers primés convertis par match, sur 40 tentatives, le Jazz est en effet l’une des équipes les plus dangereuses de la ligue dans ce secteur. Cette nuit, Bojan Bogdanovic et les autres ont terminé avec un 7/22 d’ensemble. Ils n’avaient jamais si peu shooté, et converti, de tirs à 3-points cette saison.

Résultat : la franchise n’a pas atteint la barre des 100 points inscrits, une rareté cette année pour la meilleure attaque de la ligue (117 points en moyenne sur 100 possessions). « On se dit toujours qu’on se donne une chance de gagner en limitant l’adversaire à moins de 100 points mais en playoffs, les deux équipes ne vont pas jouer extrêmement vite. Donc cette série pourrait ressembler au basket des années 2000 », imagine Jason Kidd.

Ce dernier regrette simplement que son équipe n’ait pas eu la « force de frappe offensive » nécessaire pour mieux finir la rencontre. Seulement comme le dit Spencer Dinwiddie : « Leurs deux meilleurs marqueurs ont tous les deux marqué 30 points (32 pour Donovan Mitchell et 26 pour Bojan Bogdanovic) mais on les a maintenus sous la barre des 100 points. Je crois qu’il y a de quoi être optimiste. »