Nicolas Batum : « J’aime cette équipe, ce coach, ces gars… »

Très bon en défense sur Brandon Ingram en deuxième mi-temps, Nicolas Batum ne jouera pas le premier tour des playoffs. Lui et les Clippers ont été héroïques mais l’absence de Paul George, apprise dans la journée, était trop lourde à compenser face à des Pelicans qui ont terminé la saison en trombe.

« Bravo à eux ! Mais je suis fier de nos gars. On a essayé… On a continué de se battre. Après avoir pris la mauvaise nouvelle dans la matinée, on a encore trouvé un moyen… Nous aurions pu gagner ce match » estime le Français. « Maintenant, il y a l’été à préparer. On sait ce qu’on fera l’année prochaine, on connaît nos objectifs. Il faut avancer. On ne peut pas rester là à penser à ce qu’il s’est passé. Quelle saison étrange pour nous… On a réalisé de bonnes choses. On doit avancer et penser à septembre. »

« C’est dur aujourd’hui, mais on va s’éclater l’année prochaine »

Comment résumer cette saison effectuée sans Kawhi Leonard, mais aussi sans Paul George pendant trois mois, puis lors du match décisif ?

« Cela fait 14 ans que je suis dans cette ligue, et je n’avais jamais vu ça auparavant. Covid, blessures, comebacks, tout. Mais c’était plaisant, vraiment. On a traversé tout ça… Les échanges, les absents… Je veux dire, on a tout eu. On est resté dans les huit premiers à l’Ouest sans notre meilleur joueur, quasiment sans nos deux meilleurs joueurs puisque PG a joué 30 matchs, ou quelque chose comme ça. Il n’est pas là pour le match le plus important de l’année à cause du Covid et on trouve presque le moyen de gagner ce match. J’aime cette équipe. Je suis ici depuis presque deux ans maintenant. J’étais quasiment hors de la NBA…. Ça a été deux années différentes. Mais j’ai aimé ça, j’ai aimé ça. J’aime ça ici. Ce coach, ces gars. Je veux dire, c’est dur aujourd’hui, mais on va s’éclater l’année prochaine. »

Alors qu’il a déjà annoncé son forfait pour l’Eurobasket 2022, Batum va devoir prendre une décision pour la saison prochaine puisqu’il a une clause libératoire. A l’écouter, il sera toujours là, et la déception va vite disparaître.

« Evidemment, aujourd’hui est une triste journée. On n’ira pas en playoffs et on a perdu un joueur. J’ai oublié la huitième place… C’est comme ça. Bravo à eux. On a prouvé qu’on pouvait être une bonne équipe sans nos deux meilleurs joueurs, qui font partie du Top 10 de la NBA. C’est ce qu’on a prouvé cette année, et c’est ce que j’aime. On peut tout faire. On peut gagner des matches. On peut être menés de 35 points à l’extérieur, et gagner sans nos deux meilleurs joueurs. On a failli aller en playoffs sans nos deux meilleurs joueurs, dont le shooteur le plus efficace. L’an passé, on va s’éclater. C’est pour ça que je suis fier de cette équipe. On ne s’est jamais trouvé d’excuses. On a continué de se battre. Ty Lue et son staff ont été géniaux toute la saison. C’est triste, et ça craint. On voulait affronter Phoenix. On avance, et on verra ce que nous réserve la suite. »