Joueurs du mois | Luka Doncic et DeMar DeRozan en haut de l’affiche

C’est la traditionnelle salve de récompenses du mois. Après les rookies, la NBA vient ainsi d’annoncer ses deux joueurs du mois, à l’Ouest et à l’Est, et il s’agit de Luka Doncic et DeMar DeRozan.

Après un début de saison compliqué, le premier monte très clairement en puissance depuis le début de l’année civile, et il a carrément tourné à 34.7 points, 10.3 rebonds et 8.8 passes de moyenne en février. Surtout, son équipe de Dallas a remporté 7 de ses 10 matchs pour se replacer dans le Top 5 de la conférence Ouest.

À l’Est, DeMar DeRozan porte lui toujours Chicago, toujours 2e de la conférence. L’arrière/ailier de Chicago a compilé 34.2 points, 6.2 rebonds et 5.2 passes de moyenne, pour 8 victoires en 13 sorties.