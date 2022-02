Jerami Grant soulagé d’être encore un joueur des Pistons

« J’étais vraiment fier de la façon dont Jerami a joué ce soir », salue Dwane Casey. Malgré une lourde défaite concédée à domicile face aux Grizzlies, Jerami Grant a eu son rendement statistique habituel avec ses 20 points (7/13 aux tirs), 4 rebonds, 4 passes et 2 contres. Cette rencontre s’est tenue dans le contexte toujours particulier de l’après « trade deadline ».

Le nom de l’ailier des Pistons a circulé durant la soirée mais il n’a pas bougé. « J’avais peur qu’il ait la tête qui tourne (avec la date limite des transferts) mais non. Il a fait tourner la balle, pris ce que la défense lui a donné et s’est battu en défense. J’ai vu ce genre de choses se produire au fil des années, des gars dans des rumeurs d’échange. Il a vraiment joué de la bonne façon », poursuit son coach.

Malgré les rumeurs l’entourant, Jerami Grant avait reçu l’assurance qu’il n’allait pas bouger dans la part de son GM, Troy Weaver. « Je lui ai parlé bien avant, donc je savais. Je suis un Piston. Je suis ici, je vais rester ici », affiche le joueur, conscient d’avoir changé de dimension depuis son arrivée dans le Michigan.

L’ailier fort avait été récompensé pour ses belles performances avec les Nuggets, en particulier durant les playoffs 2020. Les Pistons lui avait offert un juteux contrat de 60 millions de dollars sur trois ans.

Les Grizzlies, un modèle à suivre

Même si cette arrivée s’est faite dans le cadre de la « free agency », les Pistons veulent suivre un modèle qui rayonne aujourd’hui : celui de leurs adversaires de la soirée, les Grizzlies. Ces derniers ont d’abord remonté la pente grâce à la Draft avec les sélections de Jaren Jackson Jr. en 2018, puis Ja Morant l’année suivante.

Detroit a également pu drafter haut ces deux dernières années avec les arrivées de Killian Hayes puis de Cade Cunningham. « Ils étaient dans la même situation que nous quand ils sont arrivés », juge Dwane Casey au sujet du tandem Jackson – Morant. « Ils ont ajouté beaucoup de bonnes pièces autour de ces gars. Steven Adams est un élément très important pour eux. Leur QI a vraiment augmenté au fil des ans. On devrait s’inspirer de leur philosophie : du tir, de la taille à l’intérieur et du QI basket. C’est ce qu’on essaie de construire ici. »

En soutien de Jerami Grant et de leurs jeunes arrières, les Pistons pourront désormais s’appuyer sur un camarade de Draft de Jaren Jackson Jr (et de Luka Doncic…), Marvin Bagley, récupéré dans un transfert massif en échange de Trey Lyles et Josh Jackson. « On a beaucoup de potentiel. On a un bon noyau de jeunes joueurs, extrêmement talentueux, comme tout le monde peut en attester. Il faut juste qu’on mette tout en place et qu’on commence à enchaîner les victoires », s’enthousiasme Jerami Grant.

Ce dernier ajoute, en guise de conclusion : « Cela va prendre du temps. Il nous reste encore 27 matchs à jouer. On sera en bonne santé pour un bon nombre d’entre eux. On aura alors une meilleure idée de la situation. »