Les 33 victoires de suite des Lakers, un record qui tient depuis 1972 !

Il y a aujourd’hui 53 ans, le 7 janvier 1972, les Lakers remportaient leur 33e (et dernier) succès consécutif. Une série de victoires record et qui tient toujours, un demi-siècle plus tard !

Et l’histoire retient que c’est face aux Hawks, à l’Alexander Memorial Coliseum, que les « Purple & Gold » ont disputé (et remporté) l’ultime match avant qu’ils ne soient enfin battus, plus de deux mois après leur dernier revers (!), par les Bucks de Kareem Abdul-Jabbar, Oscar Robertson et Bob Dandridge, alors champions en titre.

Mais avant ça, à Atlanta donc, les coéquipiers de Jerry West (12 points, 13 passes), Wilt Chamberlain (14 points, 14 rebonds) et Gail Goodrich (23 points, 6 rebonds, 5 passes) n’avaient pas eu à forcer leur talent pour prendre la mesure de la franchise de Pete Maravich, Lou Hudson et Walt Bellamy.

À l’arrivée, cela donne ainsi un succès avec 44 points d’écart pour ces Lakers, emmenés par six joueurs à plus de 10 points et qui portaient là leur bilan sur la saison à 39 victoires et 3 défaites (ils finiront à 69 victoires et 13 défaites, le record jusqu’au 72-10 des Bulls de 1995/96) ! En plus de poursuivre leur folle série d’invincibilité, qui avait démarré le 5 novembre 1971 et qui n’avait jamais vraiment été trop mise à mal ensuite.

L’une des meilleures équipes de l’histoire

Car, lors de leurs 33 succès consécutifs, les hommes de Bill Sharman — qui termineront champions en 1972 pour la 6e fois de leur histoire, quelques mois seulement après la retraite d’Elgin Baylor — ont fait preuve d’une domination sans partage (16 points d’écart en moyenne), accumulant les victoires de plus de 10, 20, 30 et parfois 40 points d’écart (23 au total, sur les 33) ! Le tout dans le sillage de Wilt Chamberlain, meilleur rebondeur de la ligue, et de Jerry West, meilleur passeur de la ligue.

Considéré par certains comme intouchable, ce record des Lakers de 1971/72 n’a depuis été approché (toutes proportions gardées) que par le Heat de LeBron James, Dwyane Wade et Chris Bosh, qui avait remporté 27 matchs d’affilée entre les mois de février et de mars 2013. Derrière, on retrouve les Warriors de Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green, avec 24 victoires de rang entre octobre et décembre 2015.

Viennent ensuite les Rockets de Tracy McGrady et Yao Ming, avec leurs 22 succès de suite entre les mois de janvier et mars 2008. Puis ce sont les Bucks qui complètent ce Top 5 all-time, décrochant 20 victoires consécutives entre février et mars 1971. Avant que les joueurs de Los Angeles n’explosent cet ancien record, moins d’un an plus tard.

À l’image des 100 points de Wilt Chamberlain, des 30 passes décisives de Scott Skiles ou des 17 contres d’Elmore Smith, on se demande bien quand pourra être battu ce record NBA, qu’aucune équipe n’a effleuré depuis.

Article initialement paru en 2022