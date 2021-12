Deni Avdija, un apprentissage par les erreurs

Sélectionné en 9e position de la Draft 2020 par Washington, Deni Avdija a connu une première relativement discrète en NBA (6.3 points, 4.9 rebonds). Cette année, pour sa campagne sophomore, ses stats décollent peu (7.1 points, 5 rebonds), un constat qui s’explique en grande partie par le recrutement estival des Wizards, qui a densifié la rotation du club (Spencer Dinwiddie, Montrezl Harrell, Kyle Kuzma ou Kentavious Caldwell-Pope).

L’ailier israélien doit donc travailler en défense pour s’assurer des minutes. Son coach Wes Unseld Jr l’envoie ainsi en mission face aux arrières et ailiers scoreurs adverses, la plupart du temps All-Stars.

Dernier exemple en date la nuit dernière, lors de la défaite des Wizards face au Heat. Une rencontre durant laquelle Deni Avdija a longuement fait face à Jimmy Butler, tout récemment revenu d’une pénible blessure au coccyx. Malheureusement pour l’escouade de la capitale américaine, le Wizard n’a pas pu faire de miracle face au joueur du Heat, qui a facilement compilé 25 points (8/16), 8 rebonds et 15 passes décisives.

Retenir le positif malgré les difficultés

L’ancien des Bulls et des Wolves était un défi que le jeune ailier des Wizards n’a pas réussi à relever, mais son coach, à l’issue du match, se satisfaisait quand même de l’expérience engrangée par son joueur.

« Ça va être un challenge pour lui. Les gens oublient qu’il n’est qu’un joueur de deuxième année à qui on demande de défendre sur des All-Stars » temporisait-il dans les colonnes de NBC Sports Washington. « Donc ça ne va pas être joli tous les soirs, et je ne m’attends pas à ce que ce soit le cas. Mais je pense que cela fait partie de son apprentissage. Plus il se frotte à ces joueurs, plus il sera à l’aise dans ces duels, dans la compréhension des tendances de ces joueurs. Ça ne peut être que bénéfique. »

Plus tôt dans la semaine, dans la lourde défaite des Wizards face aux 76ers, la frustration a pris le dessus pour la première fois de la saison pour l’ailier. Après un système infructueux prévu pour Davis Bertans, la tension est montée entre le jeune ailier et son coéquipier letton, qui jugeait l’effort de Deni Avdija trop faible.

Un incident que le coach des Wizards n’a pas minimisé après coup, insistant sur l’importance de se serrer les coudes malgré les turbulences traversées par son groupe (7 défaites sur les 10 derniers matchs).

« Il faut en parler, et on en parlé ce matin. On en a parlé durant le temps-mort l’autre soir » expliquait Wes Unseld Jr. « Il ne s’agit pas nécessairement de ce qui a été dit, mais de la manière dont cela a été dit. C’est important que les gars comprennent ça. »