Au tour de Karl-Anthony Towns d’être placé à l’isolement

Karl-Anthony Towns avait fait partie des joueurs les plus sérieusement touchés, après avoir contracté le virus en début d’année. La pandémie l’a également durement atteint sur le plan moral avec le décès de sa mère, Jacqueline Cruz, et de six autres membres de sa famille en raison du Covid-19.

« Je suis un cas à haut risque. Le Covid ne m’a pas du tout bien traité. J’ai passé beaucoup de nuits angoissantes », avait-il confié après avoir contracté le virus pour la première fois en janvier 2021, engendrant 13 matchs d’absence.

Son retour à l’isolement est donc source d’inquiétude, pour lui mais aussi pour les Wolves qui se retrouvent désormais privés de sept joueurs : Patrick Beverley, Anthony Edwards, Karl Anthony-Towns, Jarred Vanderbilt, Josh Okogie, Taurean Prince et McKinley Wright.

Malgré un contexte difficile, les Wolves ont perdu avec les honneurs sur le parquet d’Utah cette nuit. KAT s’est quant à lui fendu d’un tweet, se lamentant de ne pas pouvoir bénéficier d’un peu de répit…

Can’t catch a f*%@ing break! — Karl-Anthony Towns (@KarlTowns) December 23, 2021