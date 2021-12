Un double double-double et un record en carrière… aux lancers-francs pour Rudy Gobert

Sur l’un de ses premiers ballons en attaque, Rudy Gobert a manqué de s’imposer sous le cercle devant Mason Plumlee. Plutôt que d’insister, il a glissé une petite passe aveugle à une main vers Bojan Bogdanovic qui coupait vers le panier. Le Français s’apprêtait bien à passer une très belle soirée face aux Hornets.

Le pivot du Jazz a été un véritable casse-tête pour Charlotte, en étant bien servi sous le cercle. Il y a quelques jours, on soulignait l’importance de Mike Conley dans le jeu collectif de la meilleure attaque de la ligue l’an passé. Sa présence est d’autant plus importante pour le Français que Joe Ingles et lui sont les principaux distributeurs de bons ballons dans sa direction. On l’a vu cette nuit.

« On a continué à jouer comme il fallait », félicite le pivot en conférence de presse, où il s’est présenté… en peignoir faute d’avoir mis la main sur un tee-shirt. Le tricolore a vu des signes de « maturité » dans la prestation de son équipe. « Parfois, on rate beaucoup de tirs ouverts. Manquer des tirs, ça arrive. Mais la balle a bien circulé pendant tout le match. »

Donovan Mitchell à 7/20 aux tirs, Joe Ingles à 2/7, Royce O’Neal à 1/9… Son équipe n’a rentré que 35% de ses tirs. C’était la première fois que le Jazz terminait un match sous les 36% de réussite depuis décembre 2018.

D’où cette bonne idée de servir un maximum le pivot. Ce dernier n’a peut-être jamais touché autant de ballons que cette nuit. Le joueur le plus adroit de la ligue (72%) a pourtant terminé avec son match le plus maladroit de sa saison (4/10). « J’aurais pu avoir plus de ‘and one’, j’aurais dû finir un peu plus », reconnaît d’ailleurs l’intéressé.

Je n’ai jamais eu peur d’aller sur la ligne

Mais ce qui a fait la différence pour le Jazz dans sa performance, comme le souligne Quin Snyder, ce sont ses 16 lancers-francs obtenus. « Cela montre son équilibre et sa patience », juge son coach. « Il n’essaie pas seulement de monter au panier, il est plus conscient de l’endroit où se trouve son défenseur. »

Il semble également conscient d’être en pleine progression dans ce secteur. Cette nuit, il a converti 15 de ses 16 tentatives sur la ligne, un nouveau record en carrière. « Je n’ai jamais eu peur d’aller sur la ligne », assure le Français qui se rapproche de sa meilleure marque en carrière avec 67% de réussite sur la saison.

Il explique avoir changé la trajectoire de son tir ces dernières années et avoir « décomposé pour reconstruire » son geste. « Maintenant, je me sens beaucoup plus à l’aise », poursuit-il. « Même s’ils font faute sur moi, je dois les punir sur la ligne. Cela change la physionomie du match car ils commettent des fautes et on marque des points. C’est quelque chose d’important, en particulier durant les playoffs. »

Rudy Gobert tonight: 23 PTS

21 REB

4 BLK He is averaging 15.1 PPG, 14.8 RPG, 73.8 FG% — he is on pace to become the first player in NBA history to average 15/10 on 70% shooting in a single season. pic.twitter.com/7BHndsf7Hb — StatMuse (@statmuse) December 21, 2021

À l’arrivée, Rudy Gobert termine avec 23 points, 21 rebonds et 2 passes décisives. Il s’agit de son 24e double-double (son premier double double-double) sur 30 matches cette saison, faisant de lui le leader dans cette catégorie.