Le patron de Disney à l’affût pour un éventuel rachat des Suns

Au 31 décembre prochain, Bob Iger est censé se mettre en retrait du groupe Disney. Le président exécutif sortant de la multinationale aurait déjà un projet pour la suite : devenir propriétaire d’une franchise NBA. Et plusieurs médias américains rapportent en effet son intérêt particulier pour les Suns.

Voir la franchise de l’Arizona être convoitée n’a rien de surprenant dans la mesure où l’actuel propriétaire, Robert Sarver, est au cœur de la tempête. Il fait notamment l’objet de multiples accusations de racisme et de misogynie.

Âgé de 70 ans, Bob Iger a été l’ancien président-directeur général de la Walt Disney Company de 2005 à 2020, avant d’accepter un poste un peu moins élevé au sein de cette même société.

Son intérêt et ses connexions avec l’univers NBA ne sont pas nouveaux. L’an dernier, on évoquait déjà son amitié avec Adam Silver et le président du syndicat des joueurs de l’époque, un certain… Chris Paul. « Chris et moi, on s’envoie des message sept fois par semaine et on s’appelle quatre fois peut-être. Je le considère comme un très bon ami », expliquait alors le dirigeant, au sujet de sa relation avec le meneur des Suns.

En cas de rachat des parts de Robert Sarver, si ce dernier est forcé à vendre, il faudra sortir le carnet de chèques. Pour mémoire, Forbes évaluait la valeur de la franchise à 1.8 milliard de dollars (18e dans la ligue). L’actuel propriétaire n’avait dû débourser « que » 400 millions de dollars pour s’offrir la franchise en 2004.