Carmelo Anthony salue la reconstruction des Knicks par son ancien agent

Cette nuit, pour la quatrième fois depuis son départ des Knicks, à l’intersaison 2017, Carmelo Anthony était de retour au Madison Square Garden. Non plus avec le maillot du Thunder ou des Blazers, mais bien avec celui des Lakers. Mais pour la quatrième fois, « Melo » est reparti de « Big Apple » avec une défaite dans ses valises.

Maladroit en attaque (3/14 aux tirs, dont 2/8 à 3-points), l’ailier de 37 ans n’a d’ailleurs pas franchement brillé à New York. Dans une ville et une atmosphère au sein desquelles il adore pourtant toujours autant jouer.

« J’ai toujours hâte de jouer au Madison Square Garden, devant ces fans », reconnaissait-il d’ailleurs auprès des médias new-yorkais, en amont de la rencontre. « Que ce soit avec ou contre les Knicks. Cet amour est différent. Ce public est différent. Ça va plus loin que le basket. Ils me chérissent et je les chéris. […] Je ne pense pas que le lien qui existe entre New York et moi s’en aille un jour. […] C’est ma maison, ma famille est ici, mon fils est à l’école ici, je vis ici. C’est un sentiment difficile à expliquer. »

Et, comme attendu, le public du Garden n’a pas manqué d’accueillir avec amour Carmelo Anthony. Ovationné à son entrée en jeu, en cours de premier quart-temps, le décuple All-Star a ainsi pu se rendre compte que, même plusieurs années après son transfert en direction du Thunder, les fans des Knicks ne l’avaient pas oublié.

Enfin du Rose avec Leon

Ce qui a changé, en revanche, c’est le statut de New York. Longtemps coincée dans les bas-fonds de sa conférence, la franchise new-yorkaise est aujourd’hui appelée à jouer le Top 6 à l’Est. Un changement rendu possible par les arrivées successives de Leon Rose, comme président, puis Tom Thibodeau, en tant que coach, courant 2020.

Un an et demi plus tard, les Knicks ont donc enfin pu retrouver les playoffs avec cette paire Rose/Thibodeau, après huit ans d’absence. Et Carmelo Anthony est séduit par le travail des nouveaux dirigeants de « Big Apple ».

« Ce que Leon [Rose] et les autres ont créé et mis en place ici mérite davantage de reconnaissance », estimait le natif de Brooklyn, toujours au New York Post. « C’est très dur d’arriver et de faire ce qu’ils ont fait. De repartir de zéro, de tout nettoyer et de ramener les bonnes personnes. Sans faire de trucs désespérés. Il fallait parler et comprendre les gens. Je pense qu’il faut en parler davantage, c’est une tâche très difficile. Et c’est encore plus difficile pour quelqu’un qui était agent avant de devenir président. Donc je tire mon chapeau à tous ces gars. »

Il faut dire que Leon Rose était l’ancien agent de Carmelo Anthony…

« J’adore le recrutement de Kemba [Walker] », confiait le désormais Sixième homme des Lakers, au sujet de celui qui est néanmoins en grande difficulté jusqu’ici. « Je ne sais pas ce qui a pris tant de temps à Leon [Rose] pour le faire, le timing était parfait. Il est originaire de New York, il vient du Bronx, il a connu beaucoup de succès au Garden à l’université. C’est sa maison. Je connais le sentiment avec lequel il joue, ici. Je sais ce que ça lui fait d’être ici et d’enfiler ce maillot. Je suis heureux que Kemba soit à la maison. »