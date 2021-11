À Washington, l’expression d’un nouvel ADN

Les Wizards ont plus d’un tour dans leur sac. Parmi les surprises de ce début de saison, Washington n’a pas volé sa deuxième place au sein de la conférence Est ce matin.

Jusqu’à présent, la formation de Wes Unseld Jr. a su trouver les solutions pour aller de l’avant, que ce soit pour compenser l’absence ponctuelle d’un Bradley Beal, ou relancer la machine après deux revers de suite.

Un retour symbole de la force de caractère de l’équipe

Battus par le Heat deux jours plus tôt en Floride, les Wizards ont cette fois su faire preuve de caractère pour prendre leur revanche à l’issue d’un final renversant, afin de s’imposer 103-100.

« Nous ne pouvons tout simplement pas abandonner. Je pense que c’est dans notre ADN, et c’est un grand atout sur lequel on pourra compter quand les choses ne vont pas dans notre sens », a souligné le coach de DC. « Je félicite nos gars, parce qu’il y avait un peu de frustration au début, et la suite aurait pu basculer d’un côté comme de l’autre. Mais nous avons été en mesure de rester unis, et les gars se sont battus. Ils sont restés ensemble, et nous avons été en mesure d’arracher la victoire ».

Parmi les héros du retour victorieux des Wizards, Kentavious Caldwell-Pope (16 points) fait partie de ces nouveaux joueurs qui ont apporté du caractère à cette équipe, aux côtés d’un Kyle Kuzma ou d’un Montrezl Harrell, leader par excellence dans l’état d’esprit.

Comme son coach, le sniper ressent la même énergie se dégager de son groupe. « Nous sommes une équipe qui ne va jamais lâcher. Nous allons nous battre jusqu’à la fin. Nous allons tout donner sur le terrain. Nous le montrons de temps en temps à chaque match. C’est notre ADN. On se bat tout simplement ».

Le meilleur est à venir ?

Le début de saison des Wizards peut paraître d’autant plus surprenant au regard des nombreux ajustements apportés durant l’intersaison, que ce soit sur le banc ou dans le roster.

Certes, celui-ci semblait plus complet, avec des forces en présence mieux réparties. Mais la vitesse avec laquelle l’ensemble s’est montré performant et régulier est assez remarquable, sans oublier que trois joueurs importants de l’exercice précédent, Davis Bertans et Thomas Bryant et Rui Hachimura, manquent toujours à l’appel.

« C’est vraiment spécial, parce que pour nous, nous voulons juste continuer à construire sur ce que nous avons déjà accompli », a expliqué Bradley Beal, qui apprécie après des années de galère avec les Wizards. « Nous avons beaucoup de nouveaux visages, un nouveau coach, un nouveau système. Tout est nouveau. Nous en sommes, quoi, à environ 20 matchs maintenant ? Donc tout le monde est encore en train d’apprendre. Nous apprenons encore au fur et à mesure. Mais c’est incroyable de voir que nous sommes capables de remporter des matchs alors que nous sommes encore en train d’apprendre. C’est un bon signe. Nous allons continuer à construire sur cette base. Et quand nous récupérerons tous nos gars en bonne santé, nous serons encore meilleurs ».