Ben Simmons s’entraîne normalement

Un invité surprise jeudi matin au moment du shootaround pour préparer la rencontre face aux Pistons avec la présence de Ben Simmons. Le bras de fer entre le joueur et ses dirigeants a pris fin, et le meneur All-Star participe aux entraînements normalement depuis trois jours.

« Il s’entraîne. Aujourd’hui, c’était le shootaround, et il a fait beaucoup de tirs, et beaucoup de choses avec Spencer » a expliqué Doc Rivers lors d’un point presse. « Spencer » n’est autre que le fils du coach des Sixers, et il fait partie du staff qui travaille sur la formation et le développement des joueurs.

Selon Doc Rivers, son joueur est dans un bien meilleur état d’esprit, et comme l’expliquait Daryl Morey, les choses semblent aller dans le bon sens. Reste à savoir si Ben Simmons jouera à nouveau avec les Sixers…

« Je n’y pense pas beaucoup » répond Doc Rivers. « J’ai toujours pensé que ce serait le cas, et j’imagine que la réponse est « oui ». Mais je n’y réfléchis pas beaucoup. »

Difficile donc de savoir si Ben Simmons sera en tenue pour le prochain match. Mais ce serait une manière cocasse de boucler la boucle puisque les Sixers reçoivent samedi les Hawks, leurs bourreaux lors des playoffs, à l’origine justement de la cassure entre Ben Simmons et son équipe.