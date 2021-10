Michael Beasley rejoint J.J. Barea à Porto Rico

Il y avait cet été de nombreux vétérans NBA qui cherchaient à se montrer en « Summer League ». À défaut de retrouver une place dans la grande ligue, certains d’entre eux ont trouvé une porte de sortie : Porto Rico. Après son passage estival peu concluant avec les Blazers, Michael Beasley vient de s’engager avec le Cangrejeros de Santurce.

Là-bas, il retrouvera une vieille connaissance avec qui il a évolué il y a près de dix ans chez les Wolves : le Portoricain J.J. Barea. Ce dernier avait pourtant évoqué son investissement du côté des Mavs.

ESPN rapportait plus tôt que Kenneth Faried et Mario Chalmers allaient également évoluer dans ce même championnat. Le premier, testé par les Lakers, avec les Leones de Ponce, le second avec les Indios de Mayagüez.