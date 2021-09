Anthony Davis va bel et bien évoluer davantage au poste de pivot

Avec les présences de Marc Gasol, Montrezl Harrell puis Andre Drummond, Anthony Davis n’a pas eu l’occasion de passer beaucoup de temps au poste de pivot, la saison dernière. Cette configuration tactique faisait pourtant la force des Lakers l’année de leur titre, en 2020, avec un « AD » particulièrement à l’aise et dominateur quand il était seul dans la raquette, avec plusieurs extérieurs à ses côtés, et que le tandem JaVale McGee – Dwight Howard se reposait.

Mais avec l’arrivée de Russell Westbrook, dont le shoot extérieur est un gros point faible, Los Angeles ne peut pas se permettre de jouer avec un vrai pivot aux côtés d’Anthony Davis, sous peine de ne disposer d’aucun « spacing ».

Les dirigeants californiens ont donc cherché, cet été, à désengorger leur secteur intérieur, en ne disposant plus que de deux pivots de métier désormais : Dwight Howard et DeAndre Jordan. Forcément, cela indique une volonté très claire de la part des « Purple & Gold » : permettre à Anthony Davis de retrouver plus souvent le poste 5. Ce qui ne manquera d’ailleurs pas d’enchanter James Worthy.

« Je m’attends à jouer pivot », expliquait l’intéressé lors du Media Day. « Je ne sais pas si ce sera vraiment le cas, mais Frank [Vogel] et moi en avons discuté à plusieurs reprises et c’est ce qui est prévu pour le moment. Rien n’est gravé dans le marbre, mais nous voulons voir ce que ça donne et je suis à l’aise avec cette éventualité. »

L’arme fatale du « small ball » des Lakers

Initialement peu disposé à jouer pivot à son arrivée chez les Lakers, en 2019, Anthony Davis semble donc s’y être résigné, d’autant qu’il s’avère extrêmement efficace à cette position. Affichant, ainsi, un magnifique « net rating » de +15.8 (une estimation de la différence de points marqués et encaissés [+/-] par un joueur, ou une franchise, sur 100 possessions), quand il évoluait en tant que pivot lors des playoffs 2020 (soit 60% de son temps de jeu, de près de 37 minutes de moyenne).

En revanche, ce qui devrait changer par rapport à l’exercice 2019/20, c’est que l’octuple All-Star devrait carrément débuter les rencontres dans ce rôle, lui qui était exclusivement habitué à démarrer au poste 4 à cette époque, glissant au poste 5 au fil des minutes, pour le bien du « small ball ».

« Il y aura évidemment des moments où Dwight [Howard] et DeAndre [Jordan] débuteront au poste 5 mais, la plupart du temps, je pense que notre intention sera de jouer avec moi en tant que pivot », poursuivait « AD ».

Quant à Frank Vogel, à qui reviendra quoi qu’il arrive la décision finale, il devra avant tout s’évertuer à trouver le bon équilibre avec Anthony Davis, notamment afin de ne pas l’épuiser face à de plus gros gabarits, plus physiques.

« Je pense que, la première année, l’équilibre était proche du 50/50, puisqu’il évoluait au poste 4 aux côtés d’un autre intérieur, glissant ensuite au poste 5 », rappelait très justement le coach de Los Angeles. « La saison dernière, il jouait surtout en tant qu’ailier-fort, avec Marc [Gasol], [Andre] Drummond et [Montrezl Harrell] qui obtenaient beaucoup de minutes en tant que pivot. Et je pense que nous allons revenir à cet équilibre de la première année, même s’il jouera à la fois 4 et 5. »

Un renforcement physique primordial

Et pour pouvoir tenir la cadence sur toute la durée d’une campagne en tant que pivot, Anthony Davis s’est évidemment préparé physiquement tout l’été. Après avoir raté 36 des 72 matchs des Lakers en saison régulière, avant de rechuter au premier tour des playoffs, au cours du Game 4 face aux Suns, l’ancien joueur des Pelicans a surtout cherché à renforcer ce corps bien trop fragile, depuis le début de sa carrière.

« Ça m’a dérangé de rater autant de matchs », regrettait le champion 2020, apparemment très affûté. « J’ai déjà manqué des rencontres au cours de ma carrière, mais ma blessure au tendon d’Achille m’en a fait rater une trentaine et je n’ai pas pu jouer à mon meilleur niveau en playoffs, contre Phoenix. Je n’ai même pas pu disputer le Game 5, et ça m’a grandement dérangé. Donc je me suis efforcé de prendre soin de mon corps, de le ramener à son niveau de puissance de ma première année ici. C’est ce sur quoi je me suis le plus concentré cet été. »

En plus de devoir rassurer sur le plan physique, Anthony Davis sera également attendu au niveau du leadership. À désormais 28 ans, il est effectivement grand temps que le 1er choix de la Draft 2012 prenne le relais de LeBron James qui, à bientôt 37 ans, ne peut plus en faire autant que par le passé.

« Je pense en avoir la capacité », reconnaissait « The Brow », concernant le fait d’être plus leader. « Nous avons évidemment beaucoup de talent, beaucoup de grands leaders, mais je sais que mes coéquipiers m’ont dit ‘C’est ton équipe, nous marchons dans tes pas’, comme lors de ma première année ici. Et je pense que c’est une bonne chose d’avoir ramené des joueurs qui rendront cette tâche plus simple, en enlevant de la pression sur les épaules d’un seul joueur, car il y en aura 4, 5 ou 6 qui pourront faire ce qu’il faut pour gagner des matchs. Même si, au final, nous devrons tous nous sacrifier pour être capables d’atteindre notre objectif commun : remporter le titre. »