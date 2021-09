G-League : les Capitanes de Mexico City ne joueront pas à domicile

C’est un double événement : pour la première fois, trente franchises seront sur la ligne de départ de la saison de G-League, et la 30e équipe sera mexicaine puisqu’il s’agit des Mexico City Capitanes. Sauf que la pandémie est toujours bien présente, et pour des raisons sanitaires, cette nouvelle franchise ne sera pas à Mexico cette saison.

Comme les Raptors la saison passée, les dirigeants et les joueurs vont prendre leurs quartiers aux Etats-Unis, et selon Marc Stein, ils seront basés à Fort Worth au Texas, et ce sera uniquement pour les entraînements. Ils disputeront ainsi toutes leurs rencontres à l’extérieur.