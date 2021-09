Jrue Holiday et d’anciens joueurs des Pelicans en soutien des sinistrés après l’ouragan Ida

Après la franchise de New Orleans ou encore JJ Redick et son chèque de 100 000 dollars, d’autres joueurs NBA se mobilisent pour aider les victimes de l’ouragan Ida, qui a notamment frappé la Louisiane fin août.

ESPN nous apprend en effet que des anciens joueurs de New Orleans comme Jrue Holiday, Langston Galloway, Jahlil Okafor et Frank Jackson ont financé des aides.

Ce week-end, 200 groupes électrogènes, 200 bidons d’essence et des cartes-cadeaux pour acheter de l’essence et payer dans les magasins seront livrés aux sinistrés.

« On considère New Orleans comme une maison et les gens nous ont toujours soutenu dans les moments difficiles, donc c’est notre boulot de faire la même chose désormais », déclare le champion 2021 avec sa femme, Lauren.

Un geste de plus pour Jrue Holiday envers New Orleans, car on se souvient qu’en 2020, au moment de « Black Lives Matter », l’arrière avait donné l’ensemble de son salaire dans la « bulle » pour combattre les inégalités sociales dans la région, ainsi qu’à Indianapolis et Los Angeles, les villes natales du couple Holiday.