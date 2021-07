Luis Scola devient le 4e meilleur scoreur de l’histoire olympique

Il annonçait avant le début du tournoi japonais que son objectif était de ne pas « avoir l’air vieux »… À 41 ans, pour ses cinquièmes Jeux, Luis Scola a semble-t-il trouvé la fontaine de jouvence.

Si son équipe argentine n’a rien pu faire face à la tornade slovène, Luka Doncic, « Papy Scola » a encore fait de la résistance jusqu’au bout, avec 23 points (à 9/18 aux tirs) plus 4 rebonds en 27 minutes. Même s’il n’a pas trouvé la mire à 3-points (0/4), l’intérieur a tout de même terminé meilleur scoreur de son équipe, et plus encore, il est devenu le quatrième meilleur scoreur de l’histoire des JO.

Une performance qu’il avait du mal à apprécier, cette défaite mettant l’Argentine en position très délicate.

« Jusqu’à il y a trois heures, j’étais très, très enthousiaste. Actuellement, ce n’est pas vraiment le bon moment, nous venons de perdre un match très important de beaucoup de points. Mais je finirai par en profiter. Je profite des Jeux olympiques, que nous gagnions ou perdions, que je joue bien ou mal. Les Jeux olympiques sont au-delà de tout cela. Je vais en profiter, mais pas aujourd’hui, pas maintenant », expliquait-il.

Avec 548 points inscrits au total, dans sa carrière olympique, Luis Scola a dépassé Wlamir Marques, la star brésilienne des années 1960. Il n’est plus très loin du podium… mais ce dernier sera très difficile à atteindre avec Oscar Schmidt au-dessus des 1 000 points, Andrew Gaze quasiment à 800 et Pau Gasol qui, comme Luis Scola, est aussi aux JO pour la cinquième fois de sa carrière. Pour dépasser l’Espagnol, l’Argentin devrait être productif tous les matchs, que l’Argentine aille très loin dans la compétition, et que Pau Gasol ne marque quasiment pas.

Le Top 5 :

1. Oscar Schmidt (Brésil) – 1 093

2. Andrew Gaze (Australie) – 789

3. Pau Gasol (Espagne) – 623

4. Luis Scola (Argentine) – 548

5. Wlamir Marques (Brésil) – 537

Luis Scola en 2008