Jerry Colangelo regarde les Finals avec un œil attentif

Ces Finals 2021 sont doublement intéressantes pour Jerry Colangelo. D’abord parce qu’on y retrouve les Suns, la franchise où il a opéré pendant de longues décennies. Il en fut le premier GM, lors de la Draft ratée de Kareem Abdul-Jabbar par exemple, puis coach ou encore président.

Forcément, alors que Phoenix est à nouveau proche du titre, comme en 1976 et 1993, ce dernier a son cœur qui bat pour les troupes de Chris Paul.

« Quand on a donné naissance à une franchise, comme je l’ai fait, et qu’on en a fait partie pendant 40 ans, on a un intérêt direct pour leur succès », explique-t-il notamment à l’Associated Press. « J’espère qu’ils vont gagner le titre. Ça voudrait dire beaucoup pour moi. »

Le second intérêt, il est pour sa casquette de patron de USA Basketball. Car trois joueurs qui doivent porter les couleurs de Team USA à Tokyo sont sur les parquets NBA en ce moment : Khris Middleton, Jrue Holiday et Devin Booker. Maintenant que la série sera prolongée au moins jusqu’au Game 6, il y a de fortes chances qu’ils ne soient pas présents contre la France, le 25 juillet prochain.

« On fonctionne avec un effectif raccourci et si un joueur est finalement absent, on n’a pas beaucoup de profondeur. Donc c’est un sacré défi de ce point de vue. »

Sans oublier la situation encore floue autour de Bradley Beal, placé à l’isolément, dont l’avenir pour les Jeux olympiques est désormais incertain.