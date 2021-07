L’adresse diabolique des Suns fait encore plier un Giannis Antetokounmpo trop esseulé

Si la défense des Bucks a été plus agressive sur Devin Booker et Chris Paul (23 points, 8 passes), limitant au passage l’impact de Deandre Ayton, les joueurs du Wisconsin ont pris la foudre de Mikal Bridges (27 points) et des autres seconds couteaux des Suns.

Giannis Antetokounmpo a lui tout tenté mais a été abandonné en attaque par Jrue Holiday (17 points) et Khris Middleton (11 points) qui ont terminé la rencontre à 12 sur 37 aux tirs. L’un des deux devra retrouver de l’adresse lors du Game 3 pour relancer une série jusqu’ici maitrisée de main de maître par la bande de Monty Williams.

Milwaukee change son fusil d’épaule

Comme on pouvait s’y attendre, les Bucks démarrent avec d’autres dispositions défensives. Jrue Holiday et P.J. Tucker se relaient en tant que défenseur principal sur Chris Paul, et reste dans son short. Brook Lopez est haut sur le pick & roll avant de « dropper » pour ne pas donner le tir à mi-distance et éviter le lob vers Deandre Ayton. Les ailiers sont plus agressifs dans leurs aides, ce qui donne trois tirs ouverts à 3-points à Mikal Bridges et Jae Crowder, mais après cinq minutes de jeu, la paire Paul – Booker est à 0 sur 6 aux tirs.

En face, Giannis Antetokounmpo et Jrue Holiday attaquent le cercle dès que possible et Milwaukee prend les devants (14-9). Quatre rebonds offensifs lors des six premières minutes, trois ballons perdus de Phoenix, et sept points de PJ Tucker confirment le bon début de match des Bucks (21-12). Les Suns restent toutefois au contact grâce à une adresse de loin absolument diabolique et à la fin du premier quart temps, les statistiques sont pour le moins farfelues. Milwaukee mène 20-0 dans la raquette mais Phoenix mène 24-6 à 3-points grâce à un 8 sur 14 qui les garde à embuscade (29-26).

Phoenix en feu de loin

Si les hommes de Mike Budenholzer continuent d’attaquer le cercle, ils font preuve d’une maladresse incroyable. à l’image d’un Jrue Holiday à 2 sur 10 dans la raquette. Malgré 8 rebonds offensifs, et 5 balles perdues de leur adversaire, les Bucks laissent beaucoup trop de points sur la table, et les Suns en profitent. Chris Paul trouve son rythme, Cam Johnson continue de faire mouche de loin et un 9-2 terminé par un dunk de Deandre Ayton, son premier panier du match, met Phoenix devant (39-35).

L’agressivité de Giannis Antetokoumpo, la défense pot de colle de Jrue Holiday, et un 3-points de Pat Connaughton (14 points) ramènent Milwaukee à égalité mais leurs difficultés offensives continuent de leur faire très mal. Au contraire, les Suns parviennent eux à se créer des tirs ouverts et le trio Crowder -Bridges – Paul allume la mèche pour infliger un 12-4 aux Bucks et ainsi prendre 8 points d’avance (53-45).

Phoenix plus adroit à 3-points que Milwaukee au cercle

Les dernières séquences de la mi-temps résument parfaitement la rencontre. D’un côté, Jrue Holiday rate un tir primé forcé, puis perd un ballon alors que Phoenix nous sort une possession parfaite d’altruisme avec huit ou neuf passes pour trouver un tir primé face aux rotations frénétiques de Milwaukee. La possession se finit par un 2+1 d’Ayton face au « small ball » des Bucks et Phoenix rentre aux vestiaires à +11 (56-45).

À la pause, si la défense de Milwaukee limite le trio Paul – Booker – Ayton, ce sont les « role players » qui punissent leur attention sur le pick & roll. Le quatuor Brigdes – Crowder – Johnson – Craig est à 9 sur 16 à 3-points (56%) alors qu’en face, Jrue Holiday et Khris Middleton ne sont qu’à 5 sur 24 aux tirs et les Bucks ne sont qu’à 14 sur 33 dans la raquette (42%), malgré 12 rebonds offensifs !

Giannis relance les Bucks, Booker et Paul répondent

Dès le retour des vestiaires, Phoenix continue de plus belle. Un tir primé de Booker et un dunk de Bridges font passer l’écart à +15 (65-50). Giannis Antetokounmpo prend alors ses responsabilités pour garder son équipe en vie. Bien épaulé par ses coéquipiers en défense, il attaque le cercle sans relâche de l’autre côté et marque 13 des 16 premiers points de Milwaukee en troisième quart temps pour ramener les siens à -5 (71-66).

Sentant le danger, c’est le duo Chris Paul – Devin Booker qui répond au double MVP. Maladroit en première mi-temps, l’arrière est plus agressif. Il décale CP3 dans le corner, puis marque sept points de suite pour redonner de l’air à son équipe (79-69). La fin de cette troisième période se transforme ainsi en duel de superstars. Face aux 20 points, et 14 lancers francs tentés, du Grec, Paul et Booker combinent 22 points, pour garder les Suns à +10 (88-78).

Devin Booker en mode Mamba

Si Jrue Holiday, Pat Connaughton, et Brook Lopez viennent enfin suppléer Giannis Antetokounmpo pour ramener les Bucks à deux possessions, Devin Booker trouve à chaque fois la solution pour repousser les assauts des Bucks. Alors que le « Greek Freak » rejoint le banc avec des crampes, Booker marque trois tirs primés de suite pour punir des « switchs » trop tendres de la défense de Milwaukee pour redonner 13 points d’avance aux siens pour le plus grand bonheur d’une Phoenix Suns Arena encore plus bruyante que lors du Game 1 (101-88) !

Les Bucks ne lâchent pourtant pas l’affaire. Cinq points de Jrue Holiday, dont un 2+1 en contre attaque, lancent un 9-2 qui les ramènent de nouveau sur les talons des Suns (103-97). Pat Connaughton a même un tir ouvert pour revenir à -3 mais il manque la cible et avec elle la dernière opportunité de Milwaukee de faire douter Phoenix.

Exténués, les Bucks, avec Giannis Antetokounmpo en pivot, laissent trois rebonds offensifs aux Suns sur les deux possessions suivantes qui se transforment un 3-points de Chris Paul et un lay-up de Mikal Bridges.

Dans ces dernières minutes, tout penche du côté local et Jae Crowder fait mouche à mi-distance après 22 secondes de défense quasi parfaite des Bucks (110-99). Phoenix remplit donc son contrat avec autorité en remportant ses deux premiers matchs à domicile et ira à Milwaukee pour enfoncer le clou au Game 3. La pression est sur les Bucks !