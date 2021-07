Pour Gregg Popovich, la grande force d’Ime Udoka réside dans sa communication

Éliminés des playoffs au premier tour par les Nets, les Celtics ont depuis procédé à plusieurs ajustements dans leur organigramme. En place dans les bureaux du club depuis 2003, Danny Ainge a ainsi cédé son poste de président à Brad Stevens, coach des C’s depuis 2013. Et pour lui succéder sur le banc, c’est Ime Udoka qui a été choisi.

Lui, l’assistant de longue date de Gregg Popovich chez les Spurs, entre 2012 et 2019, passé par les Sixers puis par les Nets lors des deux dernières saisons, a donc enfin été récompensé d’un poste de « head coach ». Après avoir longtemps attendu son heure, dans l’ombre de « Coach Pop' », Brett Brown ou encore Steve Nash.

Une communication sincère et authentique

Et Gregg Popovich a évidemment été invité à s’exprimer au sujet de la nomination de son « poulain » Ime Udoka, en tant qu’entraîneur des Celtics. Un choix logique et attendu, pour un homme qu’il apprécie énormément.

« Je ne pourrais pas être plus content pour lui, c’est quelqu’un de loyal », confiait le coach de San Antonio, après le premier entraînement de Team USA à Las Vegas. Un entraînement auquel le nouveau technicien de Boston a également assisté, puisqu’il a rejoint le staff de Gregg Popovich. « Les gens ont tendance à donner trop d’importance aux systèmes tactiques dans cette ligue. Mais tous les coachs maîtrisent les leurs. Car c’est ça le basket. Ce n’est pas compliqué. »

À l’inverse, finalement, du domaine dans lequel Ime Udoka excelle tout particulièrement : la communication.

« Comprendre comment tirer le meilleur d’un groupe, comment développer des relations avec les joueurs, comment les responsabiliser suffisamment et comment leur donner envie de jouer pour vous, c’est aussi difficile que fondamental. Et il maîtrise tout ça », ajoutait Gregg Popovich.

Des qualités de communicant, pas données à tout le monde, qui auraient ainsi tapé dans l’oeil de Brad Stevens, selon le quintuple champion NBA avec les Spurs.

« [Ime Udoka] est vraiment doué en matière de communication. Avec lui, moins tu parles, mieux c’est. Ce n’est pas un bavard, mais un communicant. Et il est surtout sincère, authentique. Avec lui, vous savez ce que vous obtenez. Je suis sûr que c’est ce qu’a ressenti Brad Stevens quand il lui a fait passer son entretien. »

Jayson Tatum, l’autre Celtic au contact de « Coach Pop' »

Autre facteur qui a certainement dû faire pencher la balance en faveur d’Ime Udoka, dans la tête de Brad Stevens et des Celtics : le fait qu’il ait déjà côtoyé Jayson Tatum, Jaylen Brown et Marcus Smart par le passé. Pouvant, du même coup, créer un début de relation avec eux, à l’occasion de la Coupe du Monde 2019.

Et parmi les trois joueurs de Boston, seul Jayson Tatum figure une nouvelle fois dans l’effectif de Team USA, pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Forcément une aubaine pour Gregg Popovich, qui peut compter deux ans plus tard sur l’un des meilleurs ailiers de la ligue, cette fois-ci en pleine possession de ses moyens.

« Nous étions extrêmement déçus quand il s’est blessé [en 2019] », livrait le coach des Spurs, à propos du désormais double All-Star. « Il était censé être notre « go-to-guy » et il commençait à trouver son rythme, même s’il n’était pas complètement confiant et qu’il ne réalisait pas à quel point il pouvait être bon, des deux côtés du parquet. Il était probablement un peu trop porté sur l’attaque, comme tous les joueurs qui viennent de débarquer en NBA. Mais depuis, il est devenu plus brillant de chaque côté du terrain, beaucoup plus confiant et plus habile techniquement. En plus, il a gagné en agressivité et a compris comment dominer ses adversaires. Donc c’est un joueur très différent. »

Cette aventure olympique a donc tout pour n’être que bénéfique à Jayson Tatum et Ime Udoka, avant d’attaquer un exercice 2021/22 synonyme de dépassement de soi et de retour au premier plan, pour les Celtics.