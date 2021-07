Draft 2021 : Yves Pons a rencontré les Wizards

Et de cinq pour Yves Pons ! Après avoir effectué un essai pour lesCeltics, les Spurs, les Hornets et les Wolves, ce sont les Wizards qui ont témoigné leur intérêt envers le Français (1m98, 22 ans) suite au Draft Combine 2021.

D’après NBC Washington, c’est la seule franchise qui a pu en arriver à ce stade avec le joueur des Vols de Tennessee, où il est arrivé en 2017 en provenance de l’Insep.

Les Wizards pourraient être intéressés par le profil défensif et les qualités athlétiques d’Yves Pons alors qu’ils ne disposent à l’aile que du rookie Deni Avdija, encore en développement, et Davis Bertans, dans un profil de shooteur extérieur, pouvant également évoluer sur le poste 4. La franchise de la capitale a sans doute voulu en savoir plus sur la mentalité du joueur, et ses axes de progression, comme le tir à 3-points, sur lequel il bosse particulièrement.

« J’essaie toujours d’améliorer mes capacités, mon tir, la distance. Le tir à 3-points, c’est quelque chose sur lequel j’ai travaillé très dur et je vais continuer. Je continue de travailler la lecture du jeu, mon maniement du ballon, et la défense. Être le meilleur dans tout ça, c’est ce que je veux faire », a-t-il expliqué au Draft Combine.

À noter par ailleurs que les Wizards disposent uniquement d’un premier tour de Draft (15e choix), mais pourraient tout à fait dégoter un choix au deuxième tour d’ici la Draft, via un échange ou du cash. Ils pourraient aussi tenter de le recruter en « two-way contract » si le Français venait à ne pas être drafté.