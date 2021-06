Draft Combine 2021 | Le Français Yves Pons parmi les 69 invités

C’est le 21 juin prochain, veille de la « lottery », que débutera le Draft Combine 2021, cet immense rassemblement pré-Draft où des dizaines de prospects passent des tests physiques, mais aussi effectuent quelques oppositions sous les yeux des GM et des scouts NBA.

Cette année, ils seront 69 à se rendre à Chicago pour une petite semaine de tests, jusqu’au 27 juin, et sans surprise, quelques grosses pointures sont absentes comme Cade Cunningham et Jalen Suggs. En revanche, Evan Mobley est bien là, tout comme les meilleurs jeunes de l’Ignite en G-League : Jonathan Kuminga, Jalen Green et Isaiah Todd. On retrouve aussi le Français Yves Pons, et le Croate Roko Prkacin.