Donovan Mitchell finalement absent pour le Game 1 face aux Grizzlies !

Update : le Jazz a confirmé que Donovan Mitchell ne jouera pas ce soir. Un forfait de dernière minute étonnant alors qu’il s’entraînait depuis trois jours et annonçait lui-même sa présence…

Le timing était serré, mais Donovan Mitchell va finalement pouvoir se présenter en tenue sur le parquet de la EnergySolutions Arena ce dimanche, pour le Game 1 du premier tour face à Memphis.

Victime d’une entorse de la cheville mi-avril face à Indiana, l’arrière n’a été autorisé à retrouver l’entraînement pour une séance complète que ce jeudi. Même s’il ne sera pas à 100%, « Spida » ne se voyait pas rater ce premier rendez-vous alors que 13 000 fans sont attendus ce soir, en espérant que l’ambiance l’aidera à retrouver tous ses moyens.

« Je suis prêt à jouer ce soir », a-t-il annoncé ce matin. « Pas de douleur. Je suis impatient d’y aller. Il y aura toujours des courbatures lorsqu’on revient d’une blessure comme celle-ci. Il y a des zones qui n’ont pas été activées depuis cinq semaines, mais je me sens bien. Dans cette atmosphère de playoffs, vous avez cette adrénaline… »

Parmi les pièces maîtresses de l’effectif de Quin Snyder, Donovan Mitchell entend retrouver ses habitudes.

« Le plus important pour moi, c’est d’aller sur mes spots », a-t-il ajouté. « Sortir de manière agressive, ne pas être hésitant. Je ne dis pas que je vais revenir et mettre 40 points ce soir, mais je veux entrer sur le parquet et faire la même chose (qu’avant), avoir le même état d’esprit ».