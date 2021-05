Qualifiés mais pas rassasiés, les Knicks visent plus haut

Huit ans. Cela faisait huit ans que les Knicks ne s’étaient pas qualifiés pour les playoffs. Cette année-là, en 2013, Julius Randle rejoignait la fac de Kentucky, RJ Barrett avait 13 ans et Jason Kidd, Amar’e Stoudemire, Rasheed Wallace, Marcus Camby et Kenyon Martin faisaient partie de l’effectif new-yorkais. Une autre époque, donc.

Finalement, après avoir connu les tréfonds de leur conférence et plusieurs saisons de galère, les Knicks retrouvent enfin les hauteurs de l’Est en 2020/21, sous la houlette de Tom Thibodeau et dans le sillage de Julius Randle, RJ Barrett, Derrick Rose, Reggie Bullock, Nerlens Noel ou encore Alec Burks.

« Nous nous sommes tous téléphonés juste après notre qualification », rapportait hier Julius Randle, au New York Post. « Nous avons passé un appel en visio et nous avons parlé. Nous avons profité de ce moment. Mais nous sommes passés à autre chose. Nous pourrons savourer et nous relâcher à la fin de la saison. »

Retour tonitruant pour Alec Burks

Alec Burks, justement, n’a pas manqué de fêter en beauté la récente qualification de New York, face aux Spurs. Auteur de 30 points et 10 rebonds la nuit dernière, l’arrière de 29 ans s’est une nouvelle fois avéré précieux pour son équipe en sortie de banc, afin de lui permettre de l’emporter sur le fil contre San Antonio.

Alors même qu’il disputait là son match de reprise, après un mois à ronger son frein loin des terrains, entre sa blessure à la cheville et sa contamination au Covid-19, malgré une première dose de vaccin déjà reçue.

« J’étais isolé du reste du monde, on peut le dire », livrait-il après coup. « Je n’avais pourtant aucun symptôme. Mais je trouve que mes sensations reviennent, j’essayais simplement de retrouver mon rythme. Car c’était un engrenage, entre mon test positif au Covid-19, le fait d’être coincé [dans le protocole sanitaire de la ligue], mon retour à la compétition puis ma blessure. C’était dingue, mais je suis heureux d’être enfin de retour et de retrouver mes coéquipiers. Je suis prêt à aider mon équipe de n’importe quelle façon en vue des playoffs. »

De son côté, toujours ravi de la pluralité d’options dont il dispose dans son effectif, Tom Thibodeau se réjouissait également du professionnalisme d’Alec Burks, en mode facteur X face aux Spurs. Même si, taquin, le coach des Knicks confiait ne pas être tellement surpris, car son joueur avait eu « beaucoup de temps pour s’entraîner ».

« Ce n’est jamais simple de devoir composer avec le Covid-19, qui l’a vraiment freiné dans son élan », reconnaissait l’entraîneur new-yorkais. « Il jouait très bien avant ça. Mais il a passé beaucoup de temps pour revenir correctement, se remettre en forme et retrouver son souffle. Et c’est ce qui fait toute sa valeur, car c’est un tel professionnel… Il sait ce qu’il a à faire. Il sait prendre soin de son corps. Nous avons les bons vétérans, ici. »

La méthode Thibodeau

Mais cette renaissance porte la marque de Tom Thibodeau. Critiqué pour ses méthodes, le technicien a toutefois une recette qui fonctionne, et Gregg Popovich n’est donc pas du tout surpris par sa réussite à New York.

« Ceux qui le connaissent savaient que ça allait arriver », estimait ainsi le coach texan, juste après la défaite de San Antonio au Madison Square Garden. « Il allait forcément prendre en main ce groupe, le défier et le responsabiliser. Et ça me fait juste sourire, car vous pouviez savoir que ça allait se passer comme ça. Comme vous savez que la nuit vient après le jour. Il est simplement arrivé et a refait le coup. Nous sommes vraiment ravis pour lui. Il a instauré une culture de la gagne ici. Il est génial. »

Perfectionniste dans l’âme, et jamais du genre à se reposer sur ses lauriers, Tom Thibodeau était de son côté déjà tourné vers la suite, malgré la qualification pour les playoffs en poche. Actuellement 6e à l’Est, avec le même bilan que le 5e (Miami) et une victoire de moins que le 4e (Atlanta), New York espère en effet encore terminer sa saison sur une bonne note, pour décrocher l’avantage du terrain au premier tour.

Une petite préférence quand même pour Julius Randle…

Sans tenir compte, surtout, de son futur adversaire en playoffs, afin de calculer en conséquence par exemple.

« Vous ne pouvez pas savoir quand et qui vous allez jouer, donc vous devez quoi qu’il en soit vous tenir prêt », tempérait le Coach de l’année 2011, en lice pour remporter son deuxième trophée cette année. « La première étape, c’était de nous assurer une place au « play-in ». La seconde, c’était de nous en assurer une en playoffs. Et désormais, nous voulons obtenir le meilleur classement possible. »

Interrogé au sujet de sa préférence parmi les Bucks, les Nets, les Hawks ou encore le Heat, en vue d’un éventuel affrontement au premier tour, Julius Randle a quant à lui admis qu’il en avait une : Atlanta, contre qui les Knicks n’ont pas perdu en trois confrontations cette saison et face à qui l’intérieur All-Star affiche 37.3 points, 12.3 rebonds et 6.7 passes de moyenne en 2020/21.

« Ce serait bien », confiait-il ainsi au New York Daily News, à propos d’une série contre les Hawks. « [Atlanta] est une équipe que nous avons battu à chaque fois cette saison. Mais c’est évidemment une très bonne équipe, donc nous ne devons surtout pas les prendre à la légère. »