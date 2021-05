Défaits par les Spurs, les Kings s’accrochent à leur mince espoir de « play-in »

Mine de rien, Sacramento avait encore un coup à jouer avant son match face à San Antonio puisqu’en cas de victoire, les Kings revenaient à seulement 1.5 match des hommes de Gregg Popovich.

Malheureusement pour les Californiens, l’expérience des Spurs l’a emporté sur les coéquipiers de Buddy Hield malgré la bonne forme dont ils faisaient preuve avec 4 victoires consécutives.

Meilleur scoreur de son équipe hier soir avec ses 24 points (10/16 au tir) en sortie de banc, Terence Davis s’est démené sans succès pour empêcher la défaite des siens et enchainer une cinquième victoire. « C’était évidemment un gros match pour nous », souligne l’arrière chez TSN. « Je suis dégouté que nous ne l’ayons pas emporté ce soir mais nous avons encore une chance. Tout le monde savait que c’était un match important et que ces gars allaient débarquer et jouer leur meilleur basket. »

Effectivement avec 25 points de DeMar DeRozan, 22 points, 7 passes et 5 rebonds de Dejounte Murray et tous les membres du cinq majeur à 11 points ou plus, la formation texane a fait le travail nécessaire pour venir à bout de Kings pas habitués à ce genre de match couperet. Buddy Hield a commis beaucoup de déchets que ce soit au tir avec son 5/14 mais aussi dans l’utilisation du ballon à l’image de ses 6 pertes de balle, sans oublier un Marvin Bagley complétement en dedans (4 points en 20 minutes) alors qu’il y avait du mieux depuis son retour de blessure.

Des Spurs costauds dans le « money time »

En tête à l’entrée du quatrième quart-temps (81-78), Sacramento s’est retrouvé à 11 longueurs de son adversaire à 6 minutes du terme avant de revenir à une unité avec encore 3 minutes à disputer. Malheureusement pour eux, le « money time » a tourné à l’avantage des visiteurs grâce notamment à un très bon Lonnie Walker IV.

« Ils ont rentré de gros tirs dans les moments chauds », reconnait Richaun Holmes sur NBC Sports. « J’ai l’impression qu’il y a eu beaucoup d’actions où on était présent défensivement. Ils ont pris pas mal de tirs à mi-distance et d’autres shoots compliqués juste au-dessus de nous. Il faut leur donner tout le crédit qu’ils méritent. Ils ont fait ce qu’ils devaient faire », concède le pivot beau joueur sur ce coup.

Sans le « tie-breaker » et avec 3.5 matchs de retard à combler en 5 rencontres, la mission des Kings s’annonce quasi impossible. Mais en regardant le calendrier des Spurs qui s’annonce dantesque avec encore les Blazers, les Bucks, les Nets, les Knicks et les Suns (deux fois) à affronter, les Kings peuvent se donner le droit d’y croire d’autant qu’ils vont rencontrer le Thunder sur leurs deux prochaines sorties.

De quoi mettre encore un peu de pression sur San Antonio.