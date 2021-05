Kyle Lowry et Pascal Siakam, l’orgueil des champions

39 points et 13 rebonds pour Pascal Siakam. 37 points et 11 passes pour Kyle Lowry. Pour permettre aux Raptors de croire encore aux playoffs, tout en enfonçant un peu plus les Lakers dans la crise, les deux meilleurs joueurs de la franchise canadienne ont sorti le grand jeu la nuit dernière, au Staples Center. En l’absence, pourtant, de Fred VanVleet, OG Anunoby, Chris Boucher ou encore Gary Trent Jr.

Dans le premier quart-temps, ce sont d’abord les 17 points de Pascal Siakam qui maintiennent son équipe en vie, alors que Toronto a compté jusqu’à 11 unités de retard. Aux lancers-francs, à 3-points, à mi-distance ou en pénétration, le Camerounais est juste inarrêtable face à une raquette californienne pourtant réputée pour ses qualités défensives. Un coup de chaud annonciateur de sa belle soirée au shoot.

« J’ai la sensation d’être suffisamment rapide et de pouvoir réussir des actions près du cercle, mais quand vous affrontez des joueurs de plus de 2m10, ce n’est pas toujours facile d’y arriver », avouait à ce propos « Spicy P », après coup. « Je ne pense pas bénéficier d’énormément de coups de sifflet de toute façon, donc soit vous shootez en espérant une faute, soit vous essayez de prendre votre tir en ayant seulement parfois la sensation de ne pas être touché. J’estime donc devoir continuer à travailler sur mon tir et m’améliorer dessus, car ce n’est pas toujours simple d’être victime d’une faute à chaque fois ou de tomber au sol sur chaque possession [dans la peinture]. »

Kyle Lowry revanchard ?

Plus discret dans ces douze premières minutes, car porté sur l’organisation du jeu, Kyle Lowry prend les choses en mains au scoring dans le second quart-temps. Épaulé par DeAndre’ Bembry en sortie de banc, le meneur dynamite la défense naïve de Los Angeles, impuissante devant sa maîtrise du « pick-and-roll », ses réussites à 3-points et ses incessantes attaques du cercle. Impliqué sur 12 des 13 derniers points marqués par les hommes de Nick Nurse, qui concluent cette mi-temps sur un 21-6, le champion 2019 fait basculer la partie.

« Il a été incroyable [hier soir] », confiait pour Sports Illustrated Pascal Siakam, au sujet de son coéquipier. « Il a contrôlé le jeu et, bien sûr, quand il déroule de la sorte et que nous rentrons nos tirs, cela nous facilite grandement la tâche. »

Absent en avril dernier pour le premier affrontement (musclé) de la saison entre les Raptors et les Lakers, Kyle Lowry avait visiblement des choses à prouver contre les « Purple & Gold », passés tout près de le récupérer lors de la dernière « trade deadline », avant de finalement se rétracter pour ne pas abandonner Talen Horton-Tucker en contre-partie.

« Non, je n’avais pas de surplus de motivation [pour ce match] », rétorquait néanmoins le sextuple All-Star à SportsNet, dans la foulée de cette rencontre. « Je voulais simplement aider mon équipe à l’emporter [hier] soir. Il n’y avait aucune motivation supplémentaire. »

Toronto peut toujours rêver des playoffs…

Dans les faits, ça n’en avait pourtant pas l’air. Toujours est-il que Kyle Lowry et Pascal Siakam vont, ensemble, assommer davantage les Lakers au retour des vestiaires. Auteurs de 19 points en cumulé dans le troisième quart-temps, les deux joueurs repoussent les Angelenos à une vingtaine d’unités, à coup de 3-points (parfois chanceux), lancers-francs et réussites à mi-distance ou dans la peinture. En déroulant leur jeu et sans jamais donner l’impression de le forcer.

« C’était la clé », expliquait Kyle Lowry, après coup. « J’ai dit à la mi-temps que, peu importe ce qu’il se produirait ensuite, nous devions prendre du plaisir. Je pense que, prendre du plaisir et nous rassembler, c’est quelque chose que nous pouvons toujours réaliser. Ce sport est un sport de plaisir et, lorsque vous vous amusez de la sorte, de telles choses peuvent se produire ensuite. Nous nous sommes donc contentés de venir sur le parquet et de profiter. C’était juste énorme. »

Et dans le dernier acte, dans un registre similaire, l’intenable duo Lowry/Siakam (16 points) s’est assuré d’achever pour de bon les champions, menaçants mais finalement incapables de freiner la paire de All-Stars de Toronto. Une véritable démonstration de force de la part de Kyle Lowry et Pascal Siakam, qui n’avaient d’autre choix que de réussir une telle prestation pour revenir à deux matchs et demi des Wizards, derniers qualifiés pour le « play-in » de fin de saison.

« Ils ont superbement bien joué », s’enthousiasmait leur coach Nick Nurse, en interview d’après-match. « J’ai trouvé qu’ils ont été géniaux et électrisants. »

À l’arrivée, Kyle Lowry et Pascal Siakam signent donc tous les deux leur meilleure performance de la saison : 37 points, 11 passes et 8 tirs à 3-points (record en carrière) pour le meneur, 39 points et 13 rebonds pour l’ailier-fort.