En pleine confiance ces dernières semaines, les Knicks ont donc réussi à finir fort pour rafler une nouvelle victoire, la 8e de suite, face aux Hawks, avec un nouveau succès en prolongation, le troisième du mois…

À l’issue de cette fin de match renversante, le MVP de la nuit, Julius Randle, auteur de 40 points, 11 rebonds et 6 passes décisives cette nuit, n’a pu s’empêcher de penser aux péripéties de cette saison. Par deux fois ces dernières semaines, les Knicks ont échoué de peu face aux Nets. On a même vu Julius Randle fou de rage après avoir manqué le panier de l’égalisation en fin de match sur le parquet de Brooklyn.

Un booster pour la confiance

Cette nuit, l’issue a été bien différente. Et après avoir porté son équipe pendant l’ensemble du match, Julius Randle a trouvé le chemin du panier à deux reprises en fin de quatrième quart-temps pour mettre son équipe en position de l’emporter. Il a ensuite contribué à faire tomber les Hawks en prolongation, avec un panier à 3-points décisif.

Les matchs qu’ils perdaient il y a peu, les Knicks les gagnent désormais, et la gestion des fin de rencontre, c’est ce qui fait toute la différence pour l’intérieur.

« Espérons que ça nourrisse notre confiance et qu’on se dise que dans ces situations en fin de match, dans l’adversité, on peut finir et gagner ces matchs. On a été mis au défi au cours de la saison avec ces fins de matchs. Parfois, ça n’est pas tombé de notre côté, et en ce moment, on trouve les moyens de bien les terminer et de les gagner. Espérons que ça nous serve pour la fin de saison et les playoffs », a-t-il déclaré après la rencontre.

Une fin de saison qui s’annonce des plus excitantes, comme les Knicks en ont très peu vécu ces dernières années.