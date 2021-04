Le trou noir des Nuggets

Les hommes de Mike Malone semblaient bien partis pour décrocher une 9e victoire d’affilée. Mais les joueurs du Colorado ont fini par s’incliner sur le score de 105-87 face aux coéquipiers de Jayson Tatum.

La faute à une fin de match catastrophique avec un 43-11 concédé sur les 15 dernières minutes de la rencontre…

Un 36-8 concédé dans le 4e quart-temps

Un véritable trou noir dont les locaux n’ont pas su se sortir, à l’image de Michael Porter Jr, ne comprenant pas comment son équipe en est arrivée là. « Je me rappelle qu’on menait de 14 points à trois minutes de la fin du 3e quart et tout d’un coup ils étaient à +10. Je ne sais même pas comment c’est arrivé » affirme l’ailier.

Denver va gâcher une bonne partie de cette avance en fin de troisième sous les coups de boutoir du duo Jaylen Brown – Kemba Walker, face aux remplaçants des Nuggets, complètement dépassés. De +14, les joueurs de Mike Malone entameront les 12 dernières minutes avec seulement 5 points d’avance et un « momentum » pour Boston.

Une tendance qui s’est confirmée sur l’ultime période durant laquelle Boston a déroulé son basket sans que Denver ne parvienne à retrouver de l’allant.

Encaissant un 36-8 dans le quatrième quart-temps, les Nuggets se sont frustrés et ont déversé leur mécontentement sur les arbitres, à l’image du Serbe qui a eu du mal à se contenir et que son coach a finalement dû sortir…

« Il était frustré avec les arbitres et du manque de coups de sifflet dont il se sentait victime et je comprends tout à fait cela » estime Mike Malone. « Mais vous ne pouvez pas échapper à votre devoir en tant que joueur de basket. Donc c’est quelque chose que lui, moi et nous tous devons vraiment améliorer. »

Gagnés par la frustration

Les Nuggets ont donc sombré sans réussir à retrouver du rythme, Michael Porter Jr. continuant d’artiller sans réussite (1/12) à 3-points et Denver manquant de solutions offensives, avec un Nikola Jokic mentalement sorti du match et un Jamal Murray à l’infirmerie. Denver a failli collectivement à l’image de son banc incarné par Monte Morris, PJ Dozier, Jamychal Green et Paul Millsap qui ont tous fini avec un plus/minus de -23 ou pire.

Sans son meneur, blessé pour son quatrième match de suite, Denver avait tout de même la place pour s’imposer afin de continuer sa remontée dans la conférence Ouest.

En attendant le retour du Canadien, les Nuggets doivent travailler pour ne pas se frustrer lorsqu’un match ne tourne pas en leur faveur. « Nous devons nous améliorer. Ils ont renversé la vapeur, nous sont rentrés dedans, ils ont changé sur tous les joueurs défensivement et nous leur avons permis de tuer notre rythme offensif. On a alors commencé à se plaindre et à pleurer auprès des arbitres au lieu de se battre pour revenir, » analyse Mike Malone.

Mais pour Nikola Jokic, les contestations des décisions arbitrales font partie intégrante de la NBA. Certes, les Nuggets se plaignent mais c’est loin d’être la seule équipe à le faire. « Je pense que les 30 équipes se plaignent et pleurnichent auprès des arbitres. Nous sommes juste une équipe parmi les autres. C’est comme ça. Ils font leur job, on doit faire le notre. Parfois c’est juste une mauvaise communication comme dans n’importe quel travail. »

La bonne nouvelle comme l’explique Mike Malone, c’est qu’ils n’ont pas le temps de tergiverser et doivent déjà se préparer pour leur prochain duel face aux Warriors, la nuit prochaine.

« Ce qui est bien en NBA, c’est que nous prenons un avion cet après-midi (hier) vers Golden State pour essayer de passer à autre chose afin de jouer à un meilleur niveau que ce que nous avons proposé aujourd’hui. »