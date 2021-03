Les Lakers surmotivés par le recrutement des Nets

En pleine course à l’armement, Lakers et Nets ont fait forte impression, avec l’arrivée d’Andre Drummond en Californie et le renfort de LaMarcus Aldridge pour l’autre franchise de « Big Apple », quelques semaines après avoir déjà enregistré la venue de Blake Griffin.

Après les signatures du tandem Irving-Durant à l’été 2020, le « front office » de Brooklyn ne s’est pas reposé sur ses lauriers et possède désormais trois superstars avec James Harden, le tout épaulé de « role players » de choix. De quoi impressionner les Lakers ? Au contraire, les coéquipiers de LeBron James sont plus déterminés que jamais à répondre et à relever le défi, d’après Jeanie Buss.

« Ça fait ressortir le meilleur de nous-mêmes. Quand les équipes nous identifient comme l’adversaire à battre et qu’elles se préparent à nous affronter en tête-à-tête, ça nous fait travailler plus dur. Donc allons-y ».

Nets, Clippers… une saine émulation ?

Les Nets ne seront pas les seuls prétendants à tenter de succéder aux Lakers. Les Bucks et les Sixers se sont également renforcés pour s’afficher comme de sérieux adversaires. Mais avant d’arriver en finale NBA, il faudra déjà venir à bout de la concurrence dans la conférence Ouest, à commencer par les voisins des Clippers qui ont bien l’intention de se refaire cette saison après la désillusion des playoffs 2020.

Comme les favoris ne font que se tirer vers le haut en multipliant le recrutement de stars, Jeanie Buss s’est félicitée d’assister à la montée en puissance de la franchise de Steve Ballmer.

« J’ai beaucoup aidé Steve Ballmer », a-t-elle affirmé. « Je l’ai rencontré lorsqu’il envisageait de faire une offre pour l’équipe et je l’ai encouragé à l’acheter. C’est vraiment important pour moi que la ligue réussisse et que nous ayons des personnes impliquées au niveau des propriétaires qui s’engagent à faire ce qu’il faut pour réussir. J’ai plaidé en sa faveur et je suis heureuse qu’il soit un partenaire de cette ligue ».

L’impondérable : quid des blessures ?

Alors que les Nets ont encore frappé fort avec LaMarcus Aldridge, les Lakers ont vite réagi en attirant dans leurs filets un certain Andre Drummond. Qui a fait le choix le plus judicieux ? L’avenir le dira. Pour Jeanie Buss, l’apport de l’ancien pivot des Pistons et des Cavs ne sera en tout cas pas de trop.

« L’ajout d’Andre Drummond va certainement fortifier une saison où nous avons dû faire face à des blessures et au Covid. Marc Gasol, notre pivot, a été absent pendant plusieurs semaines à cause du Covid, pour un cas très compliqué. Son temps de jeu est limité même après son retour dans l’équipe », a-t-elle rappelé.

Andre Drummond devra en effet trouver un moyen de coexister aux côtés de Marc Gasol, Anthony Davis et Montrezl Harrell, rien que ça !

À condition bien sûr que tout le monde soit en forme pour les playoffs, alors que LeBron James (cheville) et Anthony Davis (mollet) sont toujours bloqués à l’infirmerie. « C’est ce qui est important, c’est qu’ils reviennent en bonne santé, à 100% afin qu’ils restent en bonne santé pour les playoffs », a précisé Jeanie Buss.