Le duo Booker-Ayton vient à bout de Rockets accrocheurs

Entame de match équilibrée au Toyota Center, où une sorte de faux rythme s’installe d’entrée, entre ces deux équipes aux styles de jeu opposés (15-14). D’un côté, les Suns développent un basket posé et académique, avec Chris Paul à la baguette. De l’autre, les Rockets cherchent à accélérer le tempo dès que possible, abusant du « pick-and-roll » entre Victor Oladipo et Christian Wood.

Bien aidé par des remplaçants incisifs et un duo Devin Booker – Deandre Ayton déjà efficace (20 points en cumulé), Phoenix fait la course en tête la majeure partie de ce premier quart-temps. Après douze minutes, les joueurs de l’Arizona sont donc logiquement devant, forts d’un collectif globalement supérieur à celui de Houston (30-23).

Un match de séries

Revenu aux affaires, Chris Paul fait son show à mi-distance pour repousser la tentative de retour des Rockets, instiguée par Ben McLemore et DeMarcus Cousins. Dans le sillage de « CP3 », l’écart monte à +10 en faveur des Suns. À force de combativité et de réussites à 3-points de leur rookie Mason Jones, les Texans finissent cependant par grignoter petit à petit leur retard (44-40).

Mais, comme dans le deuxième quart-temps, le bon passage des remplaçants de Phoenix — Cameron Payne et Frank Kaminsky en tête — permet à la franchise de l’Arizona de réussir un 13-0, pour reprendre une avance confortable au tableau d’affichage. Et malgré une fin de mi-temps mieux négociée, Houston se retrouve toujours mené d’une bonne dizaine de points à la pause (63-51).

Au retour des vestiaires, emmenés par un Devin Booker en grande réussite offensivement, les Suns creusent progressivement l’écart, qui grimpe jusqu’à +20. Les Rockets ne se laissent pas abattre pour autant, répondant à un 9-0 par un 8-0. Ce sont dès à présent Eric Gordon et Deandre Ayton qui se livrent un joli duel au scoring (79-67).

Houston décolle, Phoenix résiste

Si Houston s’efforce de poursuivre sa folle remontée au score, Phoenix continue de tenir bon. Et c’est une nouvelle fois le banc des hommes de Monty Williams qui les aide à faire le dos rond afin de surmonter ce coup de pression infligé par Houston. Après trois quart-temps, les joueurs de Stephen Silas restent quant à eux derrière (89-82).

Avec toute son expérience, Chris Paul se charge de créer des paniers faciles pour ses coéquipiers dans cette entame de dernier acte. À mesure que le chrono défile, les Suns deviennent de plus en plus solides et agressifs défensivement, à l’image de Deandre Ayton, désormais intenable des deux côtés du parquet et qui est le principal instigateur d’un 12-2 en faveur de son équipe (101-86).

Pas du genre à abdiquer depuis le début de cette partie, les Rockets vont pourtant signer un nouveau « run » pour rattraper leur retard, encore et toujours. Portés par un Christian Wood enfin dominateur dans la peinture, et plutôt doués pour obtenir des coups de sifflet et donc des lancers francs, ils reviennent ainsi à une petite possession, à 1 minute 30 de la fin (103-101).

Bousculés, les Suns s’en remettent à leurs jeunes stars

Mais pour achever définitivement Houston, Phoenix peut compter sur la présence dans la raquette de l’inévitable Deandre Ayton, qui récupère un rebond offensif précieux, avant que le sang froid de Devin Booker ne s’occupe du reste. L’arrière All-Star va effectivement plier l’affaire en convertissant des lancers francs puis en inscrivant le double-pas décisif, à 16 secondes du buzzer.

Victoire finale des Suns (109-103), globalement plus réguliers et qui se sont reposés sur un collectif au rendez-vous, en relais de leur duo composé de Devin Booker (24 points) et Deandre Ayton (26 points, 17 rebonds, 5 contres). En face, le trio Victor Oladipo (22 points, 5 rebonds, 6 passes) – Eric Gordon (22 points) – Christian Wood (20 points, 11 rebonds) n’a pas suffi à éviter une troisième défaite de rang.