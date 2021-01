Le duo Hunter-Capela sort le grand jeu face aux Wolves

On ne sait pas vraiment si les Hawks et leurs 24 ballons perdus se sont rassurés, mais ils ont assuré l’essentiel devant les Wolves (privés de Karl-Anthony Towns et Ricky Rubio) en renouant avec la victoire. Aux côtés d’un Trae Young en mode passeur, Atlanta peut également se satisfaire de voir des joueurs comme De’Andre Hunter et Clint Capela monter en régime, les deux ayant également été importants pour valider un précieux succès.

Minnesota démarre bien mais les Hawks répondent rapidement, en y mettant les formes. Après les cinq points de Kevin Huerter pour égaliser à 11-11, John Collins et De’Andre Hunter s’en vont martyriser le cercle, d’un alley-oop puis sur un gros dunk qui permettent aux locaux de boucler un 12-0 (18-11).

D’Angelo Russell aligne deux paniers avant de trouver Jaden McDaniels à 3-points (24-24), mais Atlanta garde le contrôle, Trae Young trouvant cette fois Tony Snell de loin à 5 secondes de la fin du premier quart-temps pour faire repasser les Hawks en tête (29-25).

Des Wolves à réaction

Clint Capela n’est pas en reste niveau efficacité et spectacle, s’offrant une belle claquette dunk. Ryan Saunders est contraint d’arrêter le jeu lorsque Trae Young inscrit son premier panier à 3-points de la soirée (41-35), ce qui n’empêche pas le meneur de poursuivre avec un missile du logo et une passe lobée pour Kevin Huerter en contre-attaque (46-35).

Les dunks de Jarrett Culver et Jarred Vanderbilt ne suffisent pas à inverser la tendance. Et après Kevin Huerter et De’Andre Hunter près du cercle, c’est Clint Capela qui s’offre un 2+1 puis un alley-oop envoyé par Trae Young. Les Wolves ne sont pas loin de craquer, mais s’accrochent pour revenir à 58-51 à la pause suite à un 3-points de Malik Beasley et un 3+1 de D’Angelo Russell.

Le trio Huerter-Hunter-Capela finit le boulot

Minnesota reprend par un 7-0 mais recraque aussitôt, tombant sous les balles de John Collins et De’Andre Hunter (70-60). Le 2+1 de De’Andre Hunter en transition suivi du alley-oop en haute altitude entre Kevin Huerter et John Collins portent l’écart à +14 (75-61). Mais Atlanta ne parvient pas à tuer le match, la faute à trop de ballons perdus, et voit ressurgir Minnesota à -7 à l’issue du troisième quart-temps (78-71).

Clint Capela bien servi près du cercle, puis Kevin Huerter à deux reprises guident cette fois les Hawks vers la victoire alors que De’Andre Hunter semble sceller le sort de la rencontre d’un 3-points libérateur (93-78). Et lorsque Malik Beasley ramène son équipe à 95-89 après avoir aligné deux paniers de loin de suite, la paire Huerter-Hunter est là pour lui répondre avant de laisser Clint Capela conclure sa belle prestation par deux derniers paniers (108-97).