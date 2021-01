Le Jazz se lâche face aux Spurs et ça fait des dégâts

Les hommes de Quin Snyder ne sont pas venus pour rigoler, et ils mettent le pied sur l’accélérateur dès l’entame de la rencontre. Bojan Bogdanovic est en forme, et bien aidé par Royce O’Neal, il se montre en allant chercher des fautes poste bas. Mais DeMar DeRozan a du répondant, et il score sur deux actions de suite pour ramener les Spurs dans le match (11-10).

Joe Ingles et Derrick Favors entrent sur le parquet, et Donovan Mitchell profite bien des caviars de son coéquipier australien, parfait à la baguette. Le collectif des joueurs de Salt Lake City est très bien huilé, mais laisse un peu trop d’espaces pour les shooteurs extérieurs texans. Patty Mills punit de loin, et Joe Ingles (7 points déjà) lui répond immédiatement. Après douze minutes de jeu, le Jazz a déjà 10 points d’avance (33-23).

Donovan Mitchell à la baguette

La seconde unité du Jazz fait ce qu’elle veut et Gregg Popovich a la tête des mauvais jours. Jordan Clarkson se régale dans la « défense » des Spurs, d’abord de loin, puis de près.

Bojan Bogdanovic revient sur le parquet, et plante deux banderilles primées, et les Spurs sont à la rue (50-29). Heureusement pour eux, Keldon Johnson lâche les chevaux, et lui et ses coéquipiers collent un 9-0 pour se remettre un peu sur les rails. Quin Snyder demande un temps-mort pour stopper la série.

Le match s’emballe, et se transforme en concours de tirs extérieurs. Clarkson poursuit son numéro de scoreur (10 points à la pause), bien guidé par Mitchell qui est parfait à la baguette (14 points et 4 passes). Les Jazzmen se ressaisissent et coach Snyder retrouve le sourire. À mi-parcours, son équipe reste devant au tableau d’affichage (65-51).

Bojan Bogdanovic, le sniper silencieux

La seconde période démarre comme s’est terminée la première : le Jazz est en grande forme. Bogdanovic a des tirs ouverts, et il convertit en points tous les ballons qu’il touche. DeRozan n’est pas appliqué en défense, et tente de compenser en attaque, sans trop de succès.

La défense locale est bien trop relâchée pour espérer mieux pour l’instant, et Gregg Popovich n’a pas d’autre choix que de prendre un temps mort après un troisième tir à 3-points pour Bojan Bogdanovic (82-61).

Le sniper croate est en feu (quatre tirs primés dans ce quart-temps), et seuls Keldon Johnson et DeMar DeRozan marquent côté San Antonio. Le Jazz déroule en attaque, tandis que Rudy Gobert détourne deux tirs de suite, et voilà comment Utah attaque la dernière ligne droite avec 22 points d’avance (98-76).

Place au « garbage time »

Dejonte Murray tente de prendre le jeu à son compte pour essayer de redonner espoir aux siens, puis Rudy Gay sanctionne de loin mais Utah a la main sur les débats. Le duo Clarkson-Bogdanovic noircit la feuille de statistiques, et Mike Conley Jr. se régale en dérobant deux ballons de suite. Les visiteurs poursuivent leur parcours en quasi-solitaire et prennent un peu plus le large (109-85).

Les deux entraineurs ont compris que le match était joué, et ils ouvrent leur fond de banc. Miye Oni, Shaquille Harrison et le rookie nigérian Udoka Uzubuike se dégourdissent les jambes, sous le regard d’un Mitchell qui se marre avec Clarkson sur le banc. Le jeu est brouillon pour des joueurs qui n’ont quasiment pas vu le parquet depuis le début de la saison mais Harrison score 8 points pour se montrer. Après un dernier quart-temps quelconque, Utah s’impose au Texas (130-109) et confirme son invincibilité à l’extérieur.