Tacko Fall veut gagner en confiance et en polyvalence

Véritable attraction pour le public du TD Garden et pour l’instant davantage utilisé et productif en G-League qu’en NBA, Tacko Fall pourrait bien avoir un rôle plus intéressant cette saison avec les Celtics.

Déjà parce qu’avec son « two-way contract » amélioré (il pourra jouer jusqu’à 50 matches) et l’absence de l’équipe des Celtics en G-League, il devrait passer davantage de temps en NBA cette année. Mais surtout parce qu’il a progressé pour avoir un impact plus franc sur les rencontres.

Comment être meilleur pour Tacko Fall ? En étant plus polyvalent, plus tranchant balle en main et pourquoi pas shooter de loin, afin de s’adapter à la ligue actuelle.

« En sortant de l’université, je ne faisais qu’une chose : courir d’un cercle à l’autre et évoluer au poste », raconte-t-il à MassLive. « Beaucoup d’actions, ici, se jouent avec les intérieurs, surtout en tête de raquette. Donc pouvoir tenir la balle dans cette zone, pouvoir jouer avec les extérieurs et les écrans, et savoir bouger sans la balle, c’est quelque chose que j’ai dû apprendre l’année passée. »

« La saison passée, quand il était fatigué, il lâchait. Cette année, il se bat sur chaque action »

Tacko Fall a multiplié les séances de travail avec l’assistant coach Jay Larranaga depuis quelques mois pour gagner en volume. Alors, va-t-on voir le géant de Boston dribbler et shooter à 3-pts cette saison ?

« Il a un peu progressé sur sa lecture du jeu », estime Grant Williams. « Sa condition physique aussi est meilleure. La saison passée, quand il était fatigué, il lâchait. Cette année, il se bat sur chaque action. Il a bossé sur son dribble, puisqu’avant, dans le périmètre, même pour faire du main à main, il était mal à l’aise. »

Le premier objectif du Sénégalais sera déjà de fouler le parquet plus souvent que lors de sa première année où il n’a disputé que sept petits bouts de match et 33 minutes au total.

« Je me sens à l’aise ici, avec les relations que j’ai construites avec mes coéquipiers et mes coaches », explique-t-il. « Mon jeu a grandi. Je suis dans une franchise qui croît en moi. Ils ont misé sur moi quand plusieurs équipes se posaient des questions. Ils ont vu mon potentiel. »