NCAA : plusieurs coaches noirs rendront hommage à John Thompson avec… une serviette

Décédé le 30 août dernier, John Thompson a marqué l’histoire du basket universitaire, mais aussi du basket tout court par sa personnalité et son engagement pour la justice sociale et contre le racisme.

L’ancien coach de Georgetown, entre 1972 à 1999, fut le premier coach noir à remporter le titre NCAA, en 1984. Et c’est, en partie, ce rôle de pionnier que certains coaches NCAA veulent honorer.

ESPN nous apprend que plusieurs entraîneurs noirs ont décidé de faire un geste pour lui rendre hommage.

Ils porteront donc une serviette sur leur épaule droite, lors du premier match de la saison régulière NCAA. Car John Thompson et sa serviette blanche, c’est une des images les plus célèbres de l’histoire du basket universitaire. On peut le vérifier en regardant des photos du coach avec Patrick Ewing ou Allen Iverson.

Certains techniciens vont même aller plus loin et répéter ce geste, en accord avec la famille de John Thompson, pendant toute la saison.