Fred VanVleet signe un contrat avec la marque Li-Ning

Après avoir annoncé l’imminence d’un deal entre Fred VanVleet et Li-Ning, ESPN a officialisé lundi soir l’union entre le meneur de jeu et la marque chinoise. Il quitte l’écurie AND1, qu’il avait intégrée il y a seulement un an.

Une belle opération pour le champion 2019, qui devrait en faire une autre dans les prochains jours, lui qui est free agent et prétend à un gros contrat. Il rejoint Dwyane Wade, C.J. McCollum, D’Angelo Russell, Udonis Haslem et R.J. Hampton dans la famille Li-Ning, qui ne cesse de s’agrandir.