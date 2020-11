Anthony Davis va devenir free agent non protégé

On le savait depuis quelques semaines, Anthony Davis va décider de ne pas aller au bout de son contrat avec les Lakers. L’intérieur All-Star disposait d’une « player option » dans son contrat, et contrairement à Evan Fournier, il a choisi de ne pas l’activer, et donc d’être free agent non protégé.

Ce qui ne signifie pas pour autant qu’il va quitter les Lakers puisque le but des champions NBA est évidemment de le prolonger. Ce ne sera sans doute pas sur cinq ans car Anthony Davis souhaite lier son avenir à LeBron James.

Il faut donc s’attendre à un contrat de type 1+1 de 68 millions sur deux ans ou de 2+1 de 106 millions sur trois ans, et ce qui signifie qu’il aura la possibilité d’être free agent en 2021 ou en 2022. Côté salaire, il devait toucher 28 millions de dollars cette saison, et le salaire maximal pour la saison prochaine sera de 32.7 millions de dollars.

Davis prolongé, les Lakers disposeront ensuite d’exceptions pour signer des « free agents », et on s’attend à ce qu’ils perdent Rajon Rondo puisqu’ils sont sur le point de faire venir Dennis Schroder.

LEXIQUE

Player option : Possibilité pour un joueur d’activer (ou pas) la dernière année de son contrat, afin de terminer son bail ou de devenir free agent avec un an d’avance.