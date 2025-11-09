Le 9 novembre 1989, les Bucks et les Sonics disputent le match le plus long de l’histoire

Et si à la fin d'un match, au terme des 48 minutes réglementaires, on ajoutait un peu plus d'une mi-temps supplémentaire ? C'est exactement le scénario de la rencontre entre les Bucks et les Sonics du 9 novembre 1989.

Les deux équipes avaient prolongé le plaisir pendant cinq prolongations, soit 25 minutes ! Enfin, le plaisir était surtout pour les spectateurs. Car chez certains joueurs, ces 73 minutes ont eu un goût amer.

“Je ne me souviens de rien d'autre que d'avoir pensé, sur le moment : ‘Bon sang, que quelqu'un mette ou manque un tir pour, par pitié, mettre fin à ce stupide match'”, raconte Randy Breuer, pivot remplaçant de Milwaukee.

Il serait inutile de détailler cette rencontre. On peut simplement donner l'évolution du score : 103 partout à l'issue du temps réglementaire, puis 110-110, 120-120, 127-127 et 138-138 à l'entame de la cinquième prolongation.

Comment donc cette folle rencontre s'est-elle finie ? Par un 9-0 des Bucks, à 146 partout et 1:10 de la fin. Il reste alors 34 secondes à jouer, avec encore de l'énergie dans le réservoir, les Sonics passent un 8-0. Trop court…

Un absent de marque : Shawn Kemp

Des lancers-francs manqués, surtout par Xavier McDaniel, et une intense fatigue finiront par offrir un dénouement à ce match de légende, remporté donc 155-154 par les Bucks.

“C'était tellement épuisant”, se souvient Dale Ellis, 53 points pour Seattle et surtout 69 minutes (record NBA). “Dans une des dernières prolongations, j'ai volé un ballon et je suis allé vers le cercle. J'avais un layup pour tuer le match mais Alvin Robertson est revenu et m'a contré. Il était plus frais que moi. J'étais cuit.”

Bernie Bickerstaff, le coach des Sonics, s'était privé d'une rotation ce soir-là : le jeune Shawn Kemp, qui venait d'arriver en NBA directement du lycée. Le rookie, futur All-Star, avait disputé l'intégralité des matches de sa première année. Sauf celui-ci, le plus mémorable. Blessure ? Punition ? Personne ne sait pourquoi…

Avec ses cinq prolongations, cette rencontre entre en tout cas immédiatement dans la liste des matches les plus longs de l'histoire. Jamais, depuis l'instauration de l'horloge des 24 secondes en 1954, deux équipes n'avaient joué aussi longtemps. Et 33 ans après, une partie avec cinq prolongations se fait encore attendre, même si les Nuggets et les Blazers, en playoffs 2019, n'étaient pas loin de réaliser un tel exploit.

Le record absolu du match le plus long de l’histoire de la NBA demeure toujours cette victoire des Olympians face aux Royals (75-73) de janvier 1951, après six prolongations. Mais l'horloge des 24 secondes n'existait pas.