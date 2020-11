Draft 2020 : R.J. Hampton s’inspire de Zach LaVine et Derrick Rose

Comme il n’a pas montré grand-chose pendant son séjour en Australie mais possède des qualités indéniables, R.J. Hampton fait partie des « prospects » difficiles à placer pour la Draft 2020. Une équipe va-t-elle tenter le pari et le choisir assez haut ou les doutes qui l’entourent vont-ils le faire chuter, jusqu’à sortir du Top 15 ?

En attendant, l’ancienne pépite des lycées et des équipes de jeunes de Team USA se prépare de son côté, avec Mike Miller et Penny Hardaway, et offre une piste à ceux qui voudraient analyser son jeu.

« Je pense que le joueur que j’ai le plus regardé depuis deux ou trois ans, c’est Zach LaVine », annonce-t-il à HoopsHype. « On fait la même taille, on est athlétique, on peut créer pour les autres et on est rapide. C’est clairement quelqu’un dont j’essaie de m’inspirer pour modeler mon jeu. Ensuite, sur le long terme, je pense à Derrick Rose, un de mes joueurs préférés. Si je pouvais, un jour, être comme lui, ça en vaudrait la peine. »

R.J. Hampton s’inspire donc de forts talents offensifs. C’est aussi dans ce sens qu’il a sollicité l’aide de Mike Miller et Penny Hardaway, afin de progresser au shoot avec le premier, dans la vision du jeu avec le second. Il annonce même être potentiellement le « joueur le plus rapide de la NBA la saison prochaine ».

Mais en Australie, c’est sa défense qui a été pointée du doigt. Trop tendre pour résister physiquement, il sait qu’il doit progresser dans ce domaine pour ne pas exploser à haut niveau.

« Je pense qu’une grosse part de mes faiblesses, c’est la lecture défensive. Apprendre à toujours être présent en défense, à être concentré. Je crois être assez athlétique pour être un bon défenseur, donc je dois être concentré. »