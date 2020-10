Une partie des joueurs veut démarrer la saison le 18 janvier, au « Martin Luther King Day »

Alors que la NBA et les propriétaires poussent pour un retour à la compétition le 22 décembre, les joueurs sont beaucoup plus divisés. Selon Yahoo! Sports, une partie des joueurs et des stars veulent de leur côté reprendre le 18 janvier, pour le « Martin Luther King Day ». Pour le symbole… mais aussi pour avoir une vraie intersaison.

Dans ce cas-là, la « free agency » pourrait démarrer le 1er décembre et s’étirer sur une plus longue période.

On imagine que c’est notamment la position de LeBron James et des Lakers, qui ont remporté le titre le 12 octobre et devraient reprendre le chemin du « training camp » début décembre en cas de reprise à Noël.

Pour eux mais également le Heat, cela ne fait donc qu’un gros mois et demi de pause et pour les vétérans qui sont allés loin en playoffs, c’est forcément très peu. Danny Green expliquait d’ailleurs qu’en cas de reprise le 22 décembre, LeBron James et d’autres vétérans pourraient être laissés au repos le premier mois de la saison.

Reste à voir quelle solution l’emportera…