Dennis Schroder de retour dans la « bulle »

Il l’avait annoncé en juillet dernier. Dennis Schroder a quitté la « bulle » le 3 août dernier pour assister à la naissance de son second enfant. Cinq matches manqués et une semaine plus tard, le sixième homme du Thunder est de retour.



L’Allemand est revenu à Disney World lundi et purge encore sa quarantaine de quatre jours imposée par la ligue. Si tout se déroule sans problème, il pourrait donc être sur le parquet vendredi soir contre les Clippers.

« Il est en quarantaine actuellement », confirme Billy Donovan à ESPN. « Je ne sais pas quand il pourra reprendre, je n’ai aucune indication pour le moment. »

Une reprise contre Los Angeles serait le minimum pour reprendre un peu de rythme. Sinon, Schroder commencera les playoffs, contre Houston, sans avoir joué depuis deux semaines.

« Le plus important, c’est la constance », assure le coach d’Oklahoma City. « Ces matches, outre le classement, sont surtout capitaux pour le rythme. Et c’est compliqué quand tous les joueurs ne sont pas disponibles. »