Montrezl Harrell de retour la semaine prochaine ?

Absent de la « bulle » depuis le 17 juillet dernier et endeuillé par le décès de sa grand-mère, Montrezl Harrell pourrait retrouver ses coéquipiers la semaine prochaine croit savoir Chris Haynes de Yahoo! Sports.



Pendant la rencontre entre les Clippers et les Mavericks, notre confrère a expliqué que l’aïeule de l’intérieur serait enterrée ce samedi. Dans la foulée de la cérémonie, le joueur prendra l’avion pour Orlando.

Il pourrait donc rejoindre Disney World dans le week-end, voire lundi, et comme il a réussi à se faire tester quotidiennement, Harrell n’aura que quatre jours de quarantaine à observer.

Ainsi, on peut imaginer ses grands débuts dans la « bulle » lors des deux derniers matches des Clippers, avant les playoffs, contre Denver et Oklahoma City, les 12 et 14 août prochains. Pour le plus grand bonheur de Doc Rivers, qui attend toujours de pouvoir profiter d’un groupe au complet.