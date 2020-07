Dwight Howard remet en cause l’utilité du port du masque dans la « bulle »

Récemment pris par la patrouille et dénoncé pour non-port du masque via la « hotline » mise en place par la NBA, Dwight Howard s’est exprimé sur l’utilité de porter un masque dans la « bulle » de Disney World.



Pour le pivot, cela ne semble pas nécessaire puisque la ligue essaie d’en faire un cocon protégé du Covid-19. D’ailleurs, lors des derniers tests à Orlando, aucun cas n’a été souligné.

« Ils désinfectent tout », a déclaré Dwight Howard dans un live sur Instagram. « On est testé tous les jours. Ce n’est pas comme si on était avec des gens qui peuvent transmettre le virus. On est uniquement entre nous, dans cette bulle. On ne voit personne de l’extérieur, on n’a aucun contact donc… Je comprends la logique de porter un masque, on respecte les règles, mais je comprends aussi qu’il puisse y avoir de la controverse. »

L’ancien All-Star a ensuite montré à ses « followers » les masques qu’il avait à sa disposition et tenté de rappeler qu’il ne voulait pas entrer dans une nouvelle polémique. Malgré le sérieux qu’il a essayé d’afficher, ce sont surtout ses propos sur la vaccination – « Je n’y crois pas » – et son ignorance concernant le Covid-19 – il n’était pas au courant de la diffusion par aérosol – qui ont fait parler aux États-Unis.

Un discours de doute, qui tranche avec celui très clair de Gregg Popovich sur ce même sujet des masques.

« Je ne veux pas mourir », déclare le coach des Spurs, âgé de 71 ans. « Je porte mon masque constamment, même aux entraînements. Je l’enlève seulement pour parler, aux médias notamment. Mais si on a au moins une moitié de cerveau, il faut prendre tout ça au sérieux. Les personnes de tout âge peuvent être touchées par cette maladie et quand elles le sont, les séquelles peuvent être importantes. »