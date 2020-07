Giannis Antetokounmpo relativise la difficulté de la situation

A chaque situation, on peut y voir du positif et du négatif. Malgré les contraintes liées à la pandémie de Covid-19 et ce confinement 2.0 dans la bulle d’Orlando, Giannis Antetokounmpo a fait le choix de voir le verre à moitié plein.

La star des Bucks ne peut qu’être reconnaissant au regard de son parcours et des obstacles, autrement plus difficiles, qu’il a dû traverser dans sa jeunesse pour devenir le MVP de la saison dernière en NBA. De quoi le faire très vite redescendre sur terre.

« Je suis dans une situation où je suis extrêmement chanceux et je ne peux pas me plaindre, a-t-il rappelé sur ESPN. Évidemment, peu importe où vous êtes dans la vie, on peut toujours se plaindre de quelque chose, il y a toujours un problème. Mais j’essaie de ne pas me concentrer sur ça. Comme je l’ai dit, mon appartement en Grèce, quand j’étais plus jeune, avec mes quatre frères, était beaucoup plus petit que la suite que j’ai à l’hôtel, donc j’essaie juste de profiter du moment ».

Un environnement 100% basket

Rejoindre Orlando était un sacrifice nécessaire selon le joueur des Bucks qui espère que cette fin d’exercice 2019-2020 restera unique en son genre dans l’histoire de la NBA.

« C’est quelque chose de spécial, a-t-il ajouté. J’espère que cette pandémie ne se reproduira plus jamais et que nous n’aurons plus jamais à revenir sur le campus, mais au bout du compte, ça fait partie de l’histoire, alors le simple fait de pouvoir être ici, de participer à tout ça, j’essaie juste d’être dans le moment, d’essayer de profiter de chaque instant, d’essayer de profiter du basket. Je suis heureux que nous soyons de retour pour jouer au basket, quelque chose que j’aime faire, donc il n’y a pas vraiment de quoi se plaindre ».

En dehors des protocoles sanitaires et de la crainte d’une contamination massive au sein de la « bulle », le cadre est exclusivement dédié au basket, une situation qui a donc tout pour plaire au « Greek Freak », toujours aussi déterminé que jamais à aller au bout et ramener un titre qui sera « le plus dur à gagner » dans ces conditions, avait-il déjà précisé.

« Au final, on doit aller jouer, a-t-il poursuivi. Je ne vais pas essayer de ne pas être moi-même. Je ne porte jamais d’écouteurs, je n’écoute pas de musique avant les matchs ou avant l’entraînement parce que cela apporte beaucoup d’émotions au basket. J’ai l’impression que le basket doit être joué sans émotions, alors je vais juste essayer d’être moi-même. Quand j’avais 17 ans, l’entraîneur de l’équipe nationale m’a dit : « Quand vous êtes dans un endroit où il y a beaucoup de joueurs, vous devez être vous-même, rester seul, les regarder droit dans les yeux et leur faire un signe de tête. Dis bonjour, mais sois toi-même ». Je ne vais pas essayer de changer qui je suis, mais évidemment, si on peut rester ici pendant trois mois, mon objectif est d’être un meilleur joueur de basket et une meilleure personne en quittant cet endroit ».